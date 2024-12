“Ti ammazzo e poi mi uccido” | Alfonso Signorini avvisato nella notte: il concorrente del GF ha perso la testa

Quello che è accaduto nelle ultime ore ha dell’incredibile. Il conduttore è senza parole come tutti i telespettatori, situazione catastrofica.

L’ultima puntata del Grande Fratello ha finalmente segnato una ripresa del reality che nelle ultime messe in onda aveva riscontrato uno share ai limiti del consentito per Mediaset.

Alfonso Signorini, infatti, può tirare un sospiro di sollievo e sembra proprio che la tattica di lunedì 2 dicembre abbia sortito gli effetti sperati.

L’ingresso di ben sei nuovi concorrenti è servito soprattutto per smuovere gli attuali inquilini presenti nella casa a creare nuove dinamiche e ipotizzare la nascita di relazioni e intrecci vari. L’ultimo appuntamento si è incentrato soprattutto sulla modella brasiliana Helena Prestes che, in settimana si è resa protagonista di un vero e proprio ‘uno contro tutti’, ritrovandoci quasi l’intera casa contro.

La domanda che molti si sono posti sui social è: Helena è vittima o provocatrice? Signorini, insieme anche all’aiuto delle due opinioniste Cesare Buonamici e Beatrice Luzzi, ha voluto scavare a fondo cercando di capire cosa ci sia dietro.

Polemiche al Grande Fratello: troppi segreti non svelati

Certo è che, dalla sua parte, si è schierato a spada tratta, e anche a gran sorpresa, l’attore toscano Luca Calvani. Quest’ultimo, infatti, in seguito all’avvicinamento quasi del tutto inaspettato alla modella, si è attirato anche l’ira piuttosto controllata da parte della cantante Jessica Morlacchi che non ha apprezzato questo suo modus operandi nella casa.

Sappiamo che negli ultimi giorni a tenere banco non ci hanno pensato solo Lorenzo Spolverato e il segreto ormai sulla bocca di tutti che lo legava proprio alla modella brasiliana ancor prima dell’ingresso nella casa. Infatti, al di fuori delle quattro mura si sta parlando di un episodio davvero molto grave che riguarda due grandi protagonisti di alcune edizioni fa.

Signorini lo ha appreso da poco, il concorrente del GF ha perso la testa: risvolto agghiacciante

Alfonso Signorini è davvero dispiaciuto in quanto due suoi ex concorrenti del Grande Fratello Vip si ritrovano in un mare burrascoso fatto di denunce per stalking. A riportare la notizia è Il Messaggero. In questo caso, stiamo parlando di Manuel Bortuzzo, atleta paraolimpico, che ha denunciato la principessa Lulù Selassié in quanto, dal 2022 a poco tempo fa, sarebbe stata piuttosto invasiva con atteggiamento da stalker proprio nei suoi confronti. Alla ragazza è stato vietato avvicinarsi al suo ex e ha l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

“Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo” avrebbe detto la principessa al campione. Sicuramente questo per Signorini sarà stato un brutto colpo. Come avrà reagito? Ne parlerà anche a cuore aperto com’è solito fare ai telespettatori? Non ci resta che attendere le prossime puntate del GF.