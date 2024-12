Orrore nel locale di Carlo Cracco: serviti i clienti con le dita nel naso | Igiene da terzo mondo

Situazione a dir poco paradossale nel locale dello chef stellato. Quello che è accaduto pochi giorni fa ha dell’assurdo, dettagli da paura.

Negli ultimi anni i Cooking show in televisione continuano ad avere sempre un grandissimo successo non solo da parte del pubblico che li segue con passione ma anche da parte della critica.

Tra i programmi sicuramente più in voga e anche più attesi nella stagione invernale, MasterChef è tra gli show che si candida ad essere leader nel giovedì sera delle reti Sky.

Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Carlo Locatelli sono pronti ad accogliere gli aspiranti chef che vorranno seguire le orme della vincitrice in carica, la livornese Eleonora Riso.

Ricordiamo che fino a qualche anno fa tra i giudici più severi ed austeri vi era anche Carlo Cracco che, con i suoi occhi penetranti e il suo sguardo a volte glaciale. riusciva a parlare ancor prima di dare fiato alla bocca.

Il peso della critica e delle… recensioni

Sicuramente, negli ultimi tempi, anche grazie alla fama televisiva che è riuscito a guadagnarsi proprio con la trasmissione menzionata poc’anzi, tanta è stata la curiosità da parte dei telespettatori di mettersi nelle vesti da clienti e provare le pietanze nel suo ristorante stellato a Milano. Quando si va in un posto del genere, si sa bene che non si bada spese e non si può star lì ad aggeggiare sul menù cercando offerte o piatti low cost. La qualità ha un prezzo e un costo ben preciso.

Ovviamente, oltre ai grandi curiosi che si apprestano ad entrare in ristoranti stellati proprio come quello dello chef Cracco, ci sono anche tantissimi intenditori e critici culinari che monitorano frequentemente per controllare se i prodotti sono sempre di alta qualità e se il servizio sia impeccabile. Ovviamente, non sarà mai oggetto di giudizio da parte di Alessandro Borghese con 4 Ristoranti ma, il parere del popolo a volte riesce a essere molto più incisivo e immediato anche quando si tratta di scrivere delle recensioni, come questa non propriamente positiva.

Orrore nel locale di Carlo Cracco: le dita nel naso anche no!

Ormai, sappiamo bene che esse si rivelano essere la sintesi ‘quasi’ perfetta dell’esperienza culinaria che si è vissuta in un determinato posto. Utilizziamo il ‘quasi’ anche perché il parere soggettivo può alterare o quantomeno non essere sempre conforme alla realtà oggettiva dei piatti o del posto. La recensione che vi proponiamo qui parla addirittura di un’esperienza molto più che sensoriale, anzi verrebbe da dire nasale che non è piaciuta affatto.

Nella recensione dell’utente riportata su TripAdvisor, si parla in modo specifico della ‘ragazza dietro il bancone’. Quest’ultima sarebbe rea di un fatto piuttosto grave come si legge dalle parole riportate qui: “Fuma di nascosto la sigaretta elettronica mentre sta maneggiando con cura alimenti per finire mettendo la ciliegina sulla torta la stessa ragazza infila un bel dito dentro il naso.” Ora non resta che qualcuno (forse lo stesso Cracco?) possa rispondere a queste parole.