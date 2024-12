Findus, il terribile segreto dei bastoncini | Sei ancora convinto di mangiare merluzzo? Il video incriminante

Tutti sono quello che mangiano, dice un proverbio antico come il mondo. E voi siete sicuri di mangiare bene?

I bastoncini di pesce sono un alimento pratico, sfizioso e amato soprattutto dai bambini. Tutti li utilizzano per preparare un pranzo o una cena veloce e sono sempre graditi da tutti.

Il segreto del loro successo è dato dal fatto che li togliete dal freezer e si preparano velocemente nel forno o in padella. Non c’è alcun dubbio: i bastoncini di pesce sono uno dei surgelati più pratici e in grado di “svoltare” pranzi o cene.

Alzi la mano chi non li ha mai fatti apparire come per incanto quando i bimbi vostri o di amici si sono rivelati particolarmente insofferenti alla cena e voi avete fatto apparire tutta questa croccantezza di merluzzo e per magia la fame è arrivata.

Siete certi di conoscere esattamente cosa si cela dietro al loro contenuto e alla loro produzione?

Mistero bastoncini di pesce

Un’ analisi condotta dalla rivista Öko-Test ha cercato di svelare il mistero dei bastoncini. Questa è stata effettuata su 19 marche di bastoncini di pesce (la maggior parte tipiche del mercato tedesco), 15 delle quali erano realizzate con Pollock dell’Alaska, una con Merluzzo e una con Nasello del Pacifico. Ad eccezione di un prodotto, tutti i bastoncini di pesce erano prefritti.

L’analisi ha mostrato che 11 dei 19 prodotti testati contenevano quantità eccessive di sostanze grasse nocive. In particolare, la presenza di esteri di acidi grassi 3-MCPD e degli esteri glicidilici degli acidi grassi è allarmante. Alcune aziende fornitrici hanno contestato i risultati e molti assicurano che si sta lavorando alla riduzione del 3-MCPD e del glicidolo, le evidenze scientifiche confermano che queste sostanze sono potenzialmente cancerogene

Il video Tik Tok che fa discutere ulteriormente

Se vedete questo video di Tik Tok, si discute molto sulla provenienza dall’Oceano pacifico del pesce utilizzato. Come sapete questo oceano è tristemente famoso, perché qui esiste un’enorme isola fatta di rifiuti di plastica. La Great Pacific Garbage Patch si è iniziata a formare negli anni ’80 per un particolare effetto dovuto alle correnti oceaniche che trasportano in quel punto dell’oceano i rifiuti di plastica.

Purtroppo, i materiali plastici inquinano e alterano l’ecosistema marino, causando la morte di migliaia di specie ittiche ogni anno. Il problema delle microplastiche in mare è che le fa entrare nella catena alimentare degli animali marini fino ad arrivare a noi. Attenzione è molto pericoloso.