Giorgetti, mancia natalizia agli italiani: 5000€ a tutti quelli che fanno richiesta | Un solo requisito

C’è un bonus particolare che va assolutamente compreso, perché ha uno scopo molto interessante. Leggete qui.

Il Governo italiano spesso ha dimostrato di avere come dote la fantasia. Tuttavia, non è per forza una cosa da interpretare in maniera negativa.

Prendere delle decisioni che possono apparire bizzarre da parte del legislatore, fa parte comunque di un quadro che rientra nel progetto governativo su molti punti che vengono quotidianamente discussi.

Ovviamente sono molte le persone che auspicano interventi statali in una serie di campi che necessitano un forte switch, dal momento che sono in sofferenza.

La dura realtà dei fatti è che nonostante tutte le buone intenzioni possibili, non è possibile rifinanziare ex novo l’intero paese. Se si pensasse a questo le tasse già percepite come gravose, sarebbero impresentabili.

Il bonus bizzarro che nessuno conosce

Negli ultimi tempi si sta parlando del bonus materasso, ma esiste davvero? Quali sconti si possono ottenere? Forse è necessario fare chiarezza su questo benefit che genera dubbi.

La prima cosa da dire è che si può in effetti ottenere uno sconto per l’acquisto di un materasso nuovo, ma non si tratta di un vero bonus materasso, ma del bonus mobili che permette di ottenere uno sconto anche per l’acquisto del materasso.

Bonus materasso a chi spetta

Il bonus materassi rientra nell’agevolazione per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici per la vostra casa, anche nota come bonus mobili. L’aliquota della detrazione è del 50%, su una soglia di spesa massima di 5.000 euro. Il limite di spesa è stato abbassato nel 2024 e confermato anche nel 2025. Per ottenere il bonus materassi, quindi, si seguono le stesse regole del bonus arredi: il requisito imprescindibile è quello di aver effettuato lavori di ristrutturazione. L’acquisto dei mobili (e quindi anche del materasso) per cui si vuole usufruire della detrazione va fatto necessariamente dopo l’inizio degli interventi di ristrutturazione.

C’è un’eccezione, però, la detrazione per l’acquisto di un materasso può essere un diritto anche senza la ristrutturazione della casa. Il materasso, se possiede determinati requisiti, rientra nelle detrazioni per le spese sanitarie in quanto può essere considerato un dispositivo medico di classe 1. La conditio sine qua non un materasso sia considerato dispositivo medico é la dicitura CE del presidio medico. In questo modo si riesce a rientrare nella detrazione al 19%. Ricordate che si tende a considerare come “ortopedici” tutti i materassi che risultano molto rigidi, ma in realtà la classificazione del materasso ortopedico è solo quella CE.