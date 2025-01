Napoli, muratori finiscono il marmo e usano…una lapide | La foto che sta facendo il giro del mondo

In stile Rivoluzione francese, a Napoli senza marmo si usano… le lapidi. Quello che sta accadendo nelle ultime ore, ha dell’incredibile.

Tra le città più amate e discusse nel mondo ai primi posti vi è sicuramente il capoluogo della Campania, ovvero Napoli. Sono passati da pochi giorni ben dieci anni dalla morte del grandissimo cantautore partenopeo Pino Daniele.

Quest’ultimo, in uno dei suoi pezzi più famosi e apprezzati parlava proprio di una Napoli dai mille colori, ma a cosa si riferiva?

La città partenopea, da sempre, è piena di piacevoli contraddizioni ma allo stesso tempo la cordialità, l’estro e anche l’arte di arrangiarsi che si trova qui non è così usuale da riscontrare in altri posti nel mondo.

C’è chi la definisce come la patria della pizza chi invece come la capitale del sud Italia. Insomma, sono davvero in tanti a volerla visitare più volte nella vita, perché c’è sempre qualcosa di nuovo da dover scoprire.

Come se non bastasse, Napoli non è solo la città del buon cibo, della squadra di calcio che sta facendo sognare nuovamente i tifosi azzurri ma è anche città di grande storia e cultura.

Napoli, città di grandi artisti e non solo

Basti pensare che qui sono nati tanti grandi della musica e dello spettacolo come Massimo Troisi, Totò, Renato Carosone, Nino D’Angelo, Eduardo De Filippo e la lista potrebbe essere ancora molto lunga.

Parliamo quindi di grandi che hanno fatto e continuano a fare la storia di questo splendido posto in giro per il globo. In modo particolare, però, a tenere banco nelle ultime ore non è la cultura né il buon cibo. Cerchiamo di scoprire quello che è accaduto nel capoluogo partenopeo di recente.

Muratori finiscono il marmo e usano una lapide a Napoli?

Da pochissime ore si è conclusa la festa dell’Epifania che ha letteralmente mobilitato la città e anche i comuni della provincia con una delle tradizioni più amate e apprezzate dai napoletani e nel mondo. La notte tra il 5 e il 6 gennaio, tanti negozi che vendono cioccolata, caramelle e dolciumi vari, hanno dato la possibilità ai cittadini di recarsi anche di notte per poter preparare la calza da donare al proprio figlio, nipote o partner. Archiviata quindi anche la Befana, ora sembra che quell’arte di arrangiarsi che abbiamo menzionato poco fa, sarebbe servita ad alcuni muratori napoletani che, proprio di recente, avrebbero dimostrato di sostituire il marmo con una lapide.

Dalla foto che ormai ha fatto il giro del web, si intravede, sulle scale, un’incisione di nomi che pare proprio quello di una lapide. Si tratta veramente di un materiale riutilizzato ed estrapolato dalle macerie di chissà dove? Nelle prossime ore ne sapremo di più.