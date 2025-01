“Mi hanno tolto il gas in casa” | Multa e fornelli staccati: arriva la raccomandata agli over 60

Dopo l’approvazione di questa legge inerente al gas, il popolo del web è in subbuglio, c’è chi parla di multe e chi di fornelli staccati. Ma sarà veramente così?

Sono svariati i provvedimenti futuri che fanno discutere in quanto il 2025 probabilmente sarà l’anno dell’inizio del cambiamento. Dovremo avere necessariamente la mente aperta perché se no sarà difficile digerire ogni norma che ci sarà in programma.

Tendenzialmente molte norme sono per cercare di abbassare i livelli di inquinamento, in quanto stiamo arrivando a livelli preoccupanti che minano la sopravvivenza. Ovviamente se per decenni abbiamo fatto una determinata azione non è facile di punto in bianco farne un’altra totalmente differente. Per questo stanno cercando di iniziare per gradi a cambiare quello che sarà il nostro stile di vita.

In merito al discorso del gas, il tema è molto delicato in quanto c’è una sorta di panico generale in merito a multe e fornelli staccati. Cosa starà succedendo?

Il cambiamento inizierà dal 2025

Un po’ come succederà per le auto a diesel o benzina, anche per l’utilizzo del gas come combustibile fossile per il riscaldamento domestico, ci sarà il divieto di produzione entro il 2040. Ci saranno degli step anche qui che dovranno iniziare a essere presi in considerazione dai cittadini, i quali dovranno segnarsi queste date:

Nel 2028 i primi edifici a dire addio al combustibile fossile saranno gli edifici della pubblica amministrazione;

Entro il 2030 il consumo energetico residenziale dovrà essere ridotto del 16%;

Entro il 2035 dovrà essere ridotto del 22%;

Nel 2040 non sarà più possibile installare il gas come fonte di riscaldamento e per i fornelli nelle case di nuova generazione e nelle altre case via via si arriverà alla dismissione, in quanto non saranno più prodotte e quindi tutti dovranno acquistare le versioni green indicate.

E nel 2025 qual è lo step che ha fatto preoccupare in molti?

La novità in merito al gas

Dopo aver visionato quelle date, come mai si parla di multe e di fornelli staccati in merito al discorso del gas? Facciamo chiarezza, in quanto dal 2025 non saranno più presenti nella Legge di Bilancio gli incentivi ad acquistare la caldaia a gas e non si potrà più scaricare nella dichiarazione dei redditi il suo acquisto. Dal prossimo anno in poi chi vorrà continuare ad acquistare le caldaie a gas, potrà farlo, sapendo però di non poter beneficiare di nessuno sconto.

In futuro si arriverà quindi a non poter più utilizzare il gas per scaldarci e per cucinare e per chi proverà a utilizzarle oltre le date che verranno fornite in seguito, probabilmente pagheranno anche una multa anche se per ora non c’è nessuna certezza di questo, semplicemente non producendone più, non potrete più installarle. Per questo motivo vi converrebbe approfittare degli incentivi per l’acquisto del green in modo da risparmiare oggi la cifra che dovrete spendere per forza, domani.