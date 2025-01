“Io guardo solo Mediaset” | Questa signora ha inventato un modo per NON PAGARE il Canone Rai: basta dichiarare questo

Il trucco per evitare spese pazze a gennaio é presto servito. Segui il consiglio della signora e ne trarrai solo vantaggi.

Negli ultimi anni, sono davvero in tante le persone che si lamentano per i costi esosi da dover affrontare per le varie tasse volute dallo Stato.

Con le festività natalizie da poco archiviate, c’è chi cerca di ottimizzare il più possibile i propri risparmi in modo da non dover sempre e comunque ricorrere al caro vecchio salvadanaio.

I regali sono stati fatti, le abbuffate al ristorante non sono mancate e i viaggi sono stati programmati. Due italiani su tre, però, confermano di essere sempre più attenti alle spese da affrontare.

Esse emergono soprattutto in caso di imprevisti o situazioni poco attese. Ora come ora, però, a tenere banco è un’altra situazione che di certo non fa piacere a molti.

Canone Rai: le sorprese non finiscono mai

La situazione che di recente sta facendo storcere il naso a parecchi italiani riguarda il tanto discusso Canone Rai. Fino a qualche anno fa, tale pagamento arrivava comodamente a casa attraverso il bollettino postale.

Tanti sono stati i trasgressori che hanno sempre usufruito del servizio senza quasi mai pagarlo. Quando al Governo ci fu l’ex Premier Matteo Renzi, si decise di spalmare mese per mese il costo del canone sulle utenze di casa. Questa decisione di certo ha sollevato non poche polemiche anche perché, senza grossi giri di parole, c’è chi non ha apprezzato la decisione del Governo per diversi motivi che sono noti a tutti. Ora però c’è chi ha trovato un trucchetto per bypassare questo pagamento, ecco di cosa si tratta.

Questa signora ha inventato un modo per non pagare il Canone Rai

Come ben sappiamo, per il 2025, il Canone Rai tornerà al costo di 90 euro. Infatti, dopo lo sconto del 2024, ora lo Stato non concede più incentivi a tal proposito. Ora, però, sembra che l’ultima trovata del mese di gennaio, quindi davvero fresca fresca, riguardi la possibilità di evitare questo costo impellente e obbligatorio con una strategia legale ed estremamente efficace. Scopriamo tutti i dettagli per mettere fine a queste spese pazze e non volute relative al Canone Rai.

Come riportato da mondomobileweb.it, tutti coloro che non dispongono di un televisore a casa, devono farlo presente attraverso una dichiarazione sostitutiva. Esenti da tale pagamento sono anche coloro che hanno superato i 75 anni e che hanno un reddito non superiore a 8mila euro (previa presentazione della dichiarazione menzionata poc’anzi).