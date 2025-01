Eurospin saccheggia il magazzino di marca: l’elettrodomestico pregiato in volantino a 20€ | Praticamente regalato

Eurospin ha voluto fare un regalo ai propri clienti, ovvero proporre a un prezzo stracciato uno degli elettrodomestici più richiesti del momento. Andiamo a scoprire qual è.

Durante il periodo del Black Friday tante sono state le aziende che hanno messo in vendita degli elettrodomestici a prezzi davvero sorprendenti. Non c’è da stupirsi, dunque, se molti si sono anticipati con lo shopping natalizio. In questo modo hanno messo sotto l’albero di Natale dei regali più che apprezzati.

In realtà non bisogna attendere determinati giorni dell’anno per portare a casa l’elettrodomestico dei propri sogni. D’altronde i clienti più fedeli vengono premiati ed ecco che vengono lanciati sul mercato dei prodotti specifici a un costo tale da lasciare a bocca aperta.

A tal proposito si può menzionare Eurospin, un’azienda italiana della grande distribuzione organizzata di alimentari e generi di largo consumo del canale discount. I supermercati sono presenti anche in Slovenia e Croazia, chiaro segno che riscuote un grande successo.

In questi giorni sta andando letteralmente a ruba un elettrodomestico che si trova sugli scaffali dei discount di questo marchio. È davvero utile per chi non riesce a fare a meno di un determinato pasto.

Elettrodomestico dell’Eurospin, adatto per preparare dei piatti gustosi

Le crepes sono amate da grandi e piccini. Hanno un aspetto di sottilissimi dischi di pasta e sono morbidi. Si ottengono con semplici ingredienti, ovvero uova, farina, latte e qualcuno aggiunge del burro. Non sono né dolci né salate, la scelta sta nel condimento. Secondo i nutrizionisti hanno un apporto calorico accettabile, ma come in tutto non bisogna eccedere.

Contengono carboidrati, proteine ad alto valore biologico e una percentuale di grassi non rilevante. Possono essere consumate come primo piatto, antipasto e spuntino. Sono anche ottimi per coloro che vogliono seguire un determinato regime alimentare. In questo caso occorre un elettrodomestico capace di ottimizzare esempi e ottenere un buon risultato finale. A tal proposito Eurospin neanche stavolta ha deluso i clienti.

Un’offerta davvero imperdibile! Cosa stai aspettando?

“Piastra per crepes cm2198 Severin, piastra 30 cm, rivestimento antiaderente, indicatori di controllo luminosi. Inclusi: spatola e volta crepes, potenza 1000 watt”, ecco cosa si può leggere sul sito di Eurospin. Questo elettrodomestico è ideale per fare crepes e anche dei pancake per chi tende a seguire un determinato tipo di alimentazione. È venduto al prezzo di 19,99 euro…un vero affare!

In realtà si possono preparare anche piadine, pane pita e tortillas. C’è una spatola comoda per stendere e spalmare il composto durante la fase di preparazione. In poche parole è possibile dare sfogo alla propria immaginazione mettendosi ai fornelli. Eurospin permette di sperimentare tante ricette, dunque cogli l’occasione al volo!