PIOGGIA DI POSTI FISSI in arrivo: torniamo nel 1980 | Ti basta allegare il diploma di terza media per entrare

Se hai il diploma di terza media, finalmente potrai avere il posto fisso. Ecco cosa devi fare per poter tornare a provare l’ebrezza degli anni 80.

“Io voglio fare il posto fisso”, recitava Checco Zalone nel film Quo Vado e forse negli anni passati, di quando i nostri genitori erano giovani e in cerca di lavoro, era molto più facile. Adesso è tutto più difficile e bisogna essere di mentalità aperta per poter lavorare.

Molti si reinventano, altri accettano nuove sfide e altri ancora attendono con ansia la chiamata da qualche centro per l’impiego. Nonostante tutto, soprattutto per i disoccupati, quando ci sono notizie del genere, si attiva in loro il barlume della speranza.

Per questo siamo qui oggi a riportarvi di questa sensazionale possibilità che non solo vi darà il tanto agognato posto fisso, ma che per ottenerlo vi basta semplicemente avere il diploma di terza media. Se volete nuovamente provare l’ebrezza di vivere negli anni 80, proseguite nella lettura.

Un po’ di informazioni…

Prima di rivelarvi di quale offerta di lavoro stiamo parlando, volevamo darvi qualche informazione che potrebbe essere di vostro interesse. Per prima cosa, per tutti coloro che riusciranno a passare le selezioni, potranno iniziare a lavorare subito a tempo indeterminato e full time.

Inoltre come vi avevamo anticipato, viene richiesto il diploma di scuola media o l’assolvimento dell’obbligo scolastico, un’esperienza di almeno 24 mesi nella mansione richiesta anche non continuativa negli ultimi 5 anni e il possesso dell’attestato HACCP, in corso di validità.

Si torna al posto fisso

Dopo aver letto le informazioni del paragrafo precedente, siete ancora curiosi di sapere di quale mansione stiamo parlando, per la quale viene richiesto soltanto il diploma di scuola media per ottenere il posto fisso e rivivere l’ebrezza degli anni 80? Ebbene, il Comune di Prato, ha indetto un concorso pubblico per 56 Addetti al Servizio Scolastico nell’Area degli Operatori Esperti, come riportano da concorsipubblici.net.

Se siete interessati, dopo aver letto il bando ufficiale sul sito comunale, dovrete mandare la vostra domanda entro e non oltre il 30 gennaio 2025. Ricordatevi di leggere bene i requisiti, tra cui quello in cui chiedono, come vi dicevamo un’esperienza di almeno 24 mesi “presso nidi o scuole dell’infanzia comunali o statali, sia a gestione diretta che indiretta”, come riportano sul sito. Inoltre sul bando troverete tutto l’iter di come verrà sviluppato il concorso pubblico, con le relative materie da studiare per affrontare al meglio l’esame per ottenere l’ammissione. Detto questo, buona fortuna a tutti per questa grande opportunità.