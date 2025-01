Codice della strada, stavolta la fanno grossa: alcoltest anche ai passeggeri | Tutti devono stare lucidi

La nuova proposta all’Unione Europea mette una stretta anche ai passeggeri. Rimanendo lucidi avranno un comportamento migliore a bordo.

Mentre tutti ci stiamo abituando alle nuove norme del Codice della Strada, che pone diverse limitazioni per chi guida, in modo particolare sul tasso alcolemico, arriva ora una stretta anche per i passeggeri.

A seguito di uno spiacevole episodio, che ha causato 15.000 euro di danni e numerosi disagi a 160 passeggeri, giunge ora la proposta di limitare il consumo di alcolici anche ai passeggeri, al fine di renderli più lucidi.

L’obiettivo è infatti quello di ridurre il più possibile i disagi che i passeggeri creano e garantire che abbiano un comportamento sicuro e migliore a bordo del mezzo.

La proposta arriva direttamente all’Unione Europea dopo un primo tentativo di richiesta avvenuta lo scorso anno e la speranza che venga accolta una volta per tutte per risolvere definitivamente il problema.

Una stretta anche sui passeggeri

Non è la prima volta che viene fatta una proposta del genere. Già lo scorso agosto, come riporta “Money.it”, era stato chiesto di limitare il consumo degli alcolici per i passeggeri, ritenendo che il comportamento in stato di ebbrezza fosse la causa dell’aumento della violenza a bordo delle vetture.

Sulla stima di alcuni dati, è stato constatato che negli ultimi anni la violenza dei passeggeri a bordo del mezzo è aumentato, per cui si ritiene necessaria una stretta anche per loro. Una stretta che limiterà il numero di alcolici che i passeggeri possono consumare durante i tempi d’attesa tra il check-in e la partenza.

Un limite necessario per impedire comportamenti violenti a bordo

È probabilmente a causa di uno spiacevole episodio avvenuto su un aereo Ryanair, come riporta “Money.it”, che arriva il tentativo di porre la stretta sui passeggeri. Un episodio di un passeggero, che ha causato un atterraggio d’emergenza nella città di Porto, per via del suo comportant0 violento durante il volo.

Per questo motivo ora, la compagnia Ryanair, chiede che ai passeggeri sia limitato il consumo degli alcolici negli aeroporti. Ha infatti invitato l’Unione Europea a introdurre un limite di due drink a passeggero all’interno degli aeroporti, proprio per porre freno ai casi d’ubriachezza negli aerei. Ciò si tradurrebbe in “un comportamento più sicuro e migliore dei passeggeri” afferma la compagnia e osservando che limita già la vendita di alcolici a bordo degli aerei.