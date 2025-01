Bollo auto, svolta epocale: ora puoi circolare anche senza | Cade lo storico obbligo

È la notizia che rasserena molti, sciogliendo il dilemma del bollo dell’auto. Per circolare, non è necessario pagarlo.

L’anno nuovo porta con sé diverse novità e tra queste ve n’è una che fa sorridere chi possiede un’automobile.

Chi ha una macchina, ogni anno si ritrova a pagarne il bollo, un’operazione costosa che per molti si rivela anche un vero stress, tra scadenze da rispettare e corse all’ACI.

Tuttavia bisogna sapere che non tutti i possessori di un’auto devono pagarlo. Oltretutto è bene sapere che per circolare non serve pagarlo. Non pagandolo non si commette infatti un’infrazione, a differenza di ciò che potrebbe sembrare.

Se quindi hai dubbi che non avendo pagato il bollo della macchina, ti arrivi la multa a casa, puoi stare tranquillo: non arriverà. Ma ecco perchè.

Una grande novità in arrivo per i possessori di un’auto

Presto alcune categorie di possessori d’auto potrebbero smettere di pagare definitivamente il bollo. Attualmente però, come riporta il sito “6 Sicuro”, solamente chi possiede un veicolo elettrico o ibrido, non ha l’obbligo di versare il pagamento del bollo per 3 oppure 5 anni, a seconda delle regioni. In futuro però, potrebbero smettere di pagare il bollo chi possiede un’automobile che è stata immatricolata da almeno trent’anni, alcuni beneficiari della Legge 104, i veicoli di pubblica utilità e quelli ecologici.

In generale comunque, non si commette un’infrazione non pagando il bollo della macchina, di conseguenza si può cercare liberamente con la certezza di non avere nè le multe, nè qualche problema con i carabinieri al posto di blocco. Basta però non essere recidivi o i rischi sono grandi.

Nessun divieto a circolare se non paghi il bollo

Solamente i veicoli in fermo amministrativo non possono circolare poichè su di essi vige il divieto di circolazione per debiti non saldati. Sebbene però spesso amministrativo scatti nel momento in cui c’è il mancato pagamento del bollo dell’auto, come riporta “Money.it”, deve essere sottolineato che anche senza aver pagato il bollo il veicolo può circolare senza nessun rischio.

Non versare il bollo non viola il codice della strada, ma è bene non essere recidivi. Non pagando il bollo dell’auto, si riceve un avviso di accertamento da cui deriva una cartella di pagamento, i cui debiti devono essere saldati. Non saldandoli potrebbe scattare il fermo amministrativo. Tuttavia non pagando il bollo non c’è pericolo d’infrangere il codice stradale e vi è comunque il diritto alla circolazione.