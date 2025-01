Ufficiale: dal 2025 ti detrai pure questa spesa | Possiamo baciare i piedi al Governo

Qual è la spesa che puoi detrarre dal 2025 per cui i cittadini sono particolarmente riconoscenti al Governo? Scopriamolo insieme.

La vita per quanto stupenda, non è sempre facile per tutti, soprattutto per chi non ha un reddito elevato su cui contare per poter sopravvivere in maniera degna. Molte volte i cittadini devono svolgere un doppio lavoro per poter sbarcare il lunario.

Infatti non si dovrebbero pagare soltanto le tasse con il proprio salario, ma riuscire anche a farsi una vita propria, acquistando una casa, un’auto e tutte quelle attività che ci aiutano a costruirci il nostro cammino, giorno dopo giorno.

Per questo motivo vi farà piacere sapere che anche questa spesa dal 2025 potrete detrarla, in modo da riuscire a bilanciare entrate con uscite. Ecco di cosa stiamo parlando.

L’importanza della detrazione

Come dicevamo nel discorso iniziale, la vita può essere molto costosa, soprattutto per chi vive da solo o per chi dispone di un reddito basso e ancora per chi ha una famiglia numerosa da mantenere. Per questo lo Stato ha ideato la dichiarazione dei redditi, grazie alla quale potrete andare a detrarre diverse spese, ottenendo un rimborso che vi aiuterà sicuramente a rimpolpare il budget familiare, già particolarmente provato.

Ovviamente non si possono detrarre soltanto le visite mediche e l’acquisto dei farmaci, come molti pensano, ma ci sono anche moltissime altre spese da inserire, come riportano da cafcisl.it. Per citarvene qualcuna abbiamo: il recupero edilizio, il bonus mobili, il bonus verde, il bonus facciata, alcune spese assicurative, gli abbonamenti ai mezzi pubblici, i contributi versati ai collaboratori domestici e così via.

Puoi detrarre anche questa spesa

Tra le varie spese nel 2025 è stata confermata anche questa detrazione che sicuramente vi farà fare i salti di gioia. Il governo ha infatti inserito nella nuova Legge di Bilancio 2025 la detrazione per una parte del canone di affitto che sarà un notevole aiuto soprattutto per i giovani che lasciano la casa dei genitori e per i nuclei familiari con un reddito basso.

Quando si andrà a presentare la dichiarazione dei redditi, bisognerà portare con sé, il contratto di affitto, l’ISEE aggiornato, una dichiarazione sulla propria situazione reddituale e del proprio contesto familiare. In base ai parametri, saranno poi gli operatori o il commercialista a rivelare chi potrà o meno beneficiare di tale sovvenzione. A ogni modo, informatevi bene, leggendo l’articolo di cui vi parlavamo nel paragrafo precedente, in quanto potrete capire molto meglio tutte le spese che potrete detrarre con la prossima dichiarazione dei redditi.