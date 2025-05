BiblioCare: al via il nuovo progetto con un corso d’inglese per adulti di tutte le età

Do You Speak English? - lagazzettadelserchio.it - Fonte: StockAdobe

Al via lunedì 26 maggio alla Biblioteca Comunale di Castelnuovo il corso di 10 incontri gratuiti aperto a tutta la cittadinanza.

Alla Biblioteca Civica Domenico Pacchi di Castelnuovo di Garfagnana prende il via Inglese per tutti. Comunicare con il mondo in modo semplice e pratico, un corso gratuito pensato per chi desidera iniziare lo studio della lingua inglese in un contesto inclusivo, rilassato e collaborativo.

L’iniziativa è rivolta in particolare a coloro che non hanno avuto in passato l’opportunità di apprendere l’inglese o che si sentono in difficoltà nei percorsi formativi tradizionali.

Il corso si articola in 10 incontri da quattro ore ciascuno, per un totale di 40 ore complessive. L’avvio è previsto per lunedì 26 maggio, con lezione dalle 14:00 alle 18:00. Lo stesso orario verrà mantenuto per le successive date: 3, 11 e 18 giugno, 7, 17, 16, 21 e 28 luglio. La conclusione del percorso formativo è fissata per il 4 agosto.

Le iscrizioni, gratuite, sono aperte fino a lunedì 19 maggio. È possibile iscriversi telefonando o inviando una mail direttamente alla Biblioteca Civica. La proposta fa parte del progetto BiblioCare, promosso dalla Provincia di Lucca, ente capofila della rete delle biblioteche e degli archivi provinciali, denominata BiblioLucca,

Il progetto BiblioCare

Cofinanziato attraverso il bando regionale PR FSE+ 2021-2027 – Giovani e adulti informati, il progetto prevede la realizzazione di 60 corsi per i cittadini (per un totale di 1.088 ore) e 9 corsi aggiuntivi dedicati a bibliotecari e archivisti della rete (135 ore complessive).

Cinque le sedi coinvolte in Garfagnana: Fosciandora, San Romano, Molazzana, Gallicano e Castelnuovo. Tra gli obiettivi principali: favorire l’acquisizione di competenze in tutte le fasi della vita adulta e rafforzare il ruolo delle biblioteche come presidi civici, culturali e sociali.

Le biblioteche quali presidi di formazione continua

L’Unione Comuni Garfagnana, partner del progetto sin dall’inizio, ha promosso un’azione di rete per rispondere ai bisogni formativi delle fasce più marginali, sia dal punto di vista sociale che geografico.

La docenza dei corsi è affidata a Mestieri Toscana – Consorzio di cooperative sociali; gli appuntamenti dedicati agli operatori della rete vedono invece, come insegnanti, i professionisti di Soecoforma Agenzia Formativa. Come sottolinea la presidente dell’Unione, Raffaella Mariani, l’obiettivo è rafforzare il legame tra territorio, biblioteche e comunità.