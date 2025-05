Tuscany Extreme: appuntamento domenica 8 giugno con la ciclo-escursione su strada

Presentata il 6 maggio a Palazzo del Pegaso a Firenze l’impegnativa manifestazione ciclistica della Toscana nord-occidentale.

Domenica 8 giugno 2025 si terrà una nuova edizione della Tuscany Extreme, ciclo-escursione su strada tra le più suggestive d’Italia, che attraversa la Toscana nord-occidentale con un percorso rinnovato e particolarmente impegnativo.

La manifestazione, affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana e rivolta ad amatori italiani e stranieri, è stata presentata ufficialmente a Palazzo del Pegaso alla presenza di rappresentanti istituzionali e organizzatori. Il tracciato 2025 si sviluppa su 127 chilometri, con un dislivello complessivo di 3.205 metri, e include tre cronoscalate.

Tra queste ultime spicca l’ascesa a San Pellegrino in Alpe, simbolo della prova Extreme e considerata una delle salite più dure. Il percorso propone anche alcune interessanti novità: la salita verso Vergemoli da Gallicano, la deviazione verso Castelnuovo di Garfagnana passando per Monteperpoli, l’impegnativo Passo dell’Abetone e l’ultima scalata Palleggio-San Cassiano, prima dell’arrivo a Bagni di Lucca.

La Tuscany Extreme attraversa numerosi comuni – da Borgo a Mozzano a Castelnuovo di Garfagnana, da Abetone Cutigliano a San Marcello Pistoiese – valorizzando un territorio ricco di storia, natura e cultura.

Un’iniziativa tra sport, sostenibilità e bellezza

Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha lodato l’iniziativa come esempio di mobilità sostenibile capace di promuovere la Toscana nella sua varietà paesaggistica. Anche il consigliere Marco Niccolai, presidente della commissione per le Aree interne, ha sottolineato il valore esperienziale della bicicletta per riscoprire luoghi spesso trascurati.

L’evento si inserisce in un circuito più ampio organizzato dalla Tuscany Legend SSD, tra cui figurano la Gran Fondo Puccini, il Giro della Questura e la Gran Fondo dei Laghi della Garfagnana.

Rilanciare il ciclismo in Toscana

Paolo Pagni, promotore del progetto, sottolinea l’importanza del ciclismo come strumento per promuovere il territorio. Ma grande attenzione è rivolta anche ai giovani: la federazione ciclistica, attraverso iniziative parallele come gincane e percorsi formativi, mira a rilanciare il movimento regionale.

In questo spirito, Stefano Santerini, masso-fisioterapista della nazionale, ha annunciato un progetto dedicato al campione Franco Ballerini, con l’obiettivo di creare una gran fondo a lui intitolata, coinvolgendo atleti anche a livello internazionale. La Tuscany Extreme si conferma così non solo come sfida sportiva, ma anche come volano per la valorizzazione della “Toscana diffusa”.