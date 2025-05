Addio alla carta igienica | Al suo posto useremo questo, è imbarazzante: l’igiene sarà un disastro generale

Un nuovo sostituto al posto della carta igienica, a breve dovremo dire addio per sempre. Ecco il suo sostituto ufficiale

Sappiamo bene che la carta igienica sia un elemento che non può mancare nelle nostre case e che è fondamentale per l’igiene intima.

Eppure, al contrario di quello che si possa pensare, le sue origini sono davvero antichissime. Secondo alcune fonti scritte, pare che sia stata utilizzata nel XIV secolo in Cina dalla famiglia imperiale.

Successivamente arrivò in Occidente, ai tempi di massimo splendore di Roma. In Italia una testimonianza è quella che si trova nell’opera Galateo secondo la quale prima della carta igienica si utilizzavano pezzi di vecchie tonache.

Tuttavia nel 1857 negli Stati Uniti d’America iniziò a essere utilizzata solo per l’igiene del proprio corpo e da allora sì è diffusa sempre più. Ma che cosa potrebbe accadere se da un momento all’altro venisse per sempre sostituita? A quanto pare, ben presto dovremo dirle addio definitivamente.

Carta igienica, una nuovo sostituito al suo posto

In pochi sanno che il rotolino è chiamato “anima per la carta igienica” ed è quello più richiesto per questioni di comodità. In effetti il supporto solido è ottimo perché attorno si avvolge la carta igienica e lo strappo è immediato. Nonostante questi vantaggi però, le cose iniziano a prendere una piega diversa.

Come si legge sul sito ecoo.it, sono in molte le persone intente a rinunciarci in vista di nuove tendenze. In questo modo la cura della propria igiene potrebbe subire una trasformazione e probabilmente il tutto entrerà a far parte della nostra quotidianità. Passiamo al dunque: ma quale sarà l’alternativa che sta ottenendo tanti consensi? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

L’addio definitivo alla carta igienica

Uno dei problemi principali sulla produzione della carta igienica riguarda il suo impatto negativo sull’ambiente. Non a caso tanti sono gli alberi che vengono abbattuti per garantire alle persone questo prodotto sugli scaffali dei supermercati. Anche l’enorme quantità di acqua che si consuma fa riflettere sugli sprechi che incidono sull’inquinamento ambientale. Per questo motivo si sta pensando ad una valida soluzione, pronta a rivoluzionare la nostra quotidianità.

Al fine di salvaguardare gli alberi si sta optando per delle alternative e tra queste c’è il cosiddetto bidet da wc, cioè uno strumento che deve essere posizionato sulla tavoletta del water con una semplice installazione. Garantisce una pulizia completa con dei getti d’acqua e non è neanche tanto costoso. Infatti online può essere acquistato a soli 39 euro. Inoltre si sta prendendo in considerazione l’idea di sostituire la carta igienica con degli asciugamani di stoffa. L’unica nota negativa, sarebbe quella di lavarli e igienizzarli dopo ogni utilizzo, ma non sarà un problema se è una priorità tutelare l’ambiente.