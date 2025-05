Test visivo IMPOSSIBILE | Solo il 3% delle persone trova tutti i quadrati in 20 secondi: hai il coraggio di provarci?

Ecco il test visivo considerato da molti come impossibile, visto che soltanto il 3% lo risolve in 20 secondi, trovando tutti i quadrati.

La mente di un essere umano è il “motore” che gestisce tutto il corpo, senza di esso a pieno ritmo, azioni semplici come camminare, parlare, contare, sorridere, ecc. possono risultare impossibili da portare a termine.

Per questo motivo occorre tenerlo sempre allenato, leggendo, scrivendo e svolgendo spesso test di ogni genere: da quelli visivi, a quelli di logica, a quelli matematici e così via. In questa maniera, non solo aumenterete le vostre abilità cognitive, ma potrete sviluppare anche il vostro spirito di osservazione.

Oggi sottoporremo alla vostra attenzione questo test visivo considerato impossibile da molti, visto che soltanto il 3%, è riuscito a risolvere l’arcano in 20 secondi. E voi, quanti quadrati avete visto nella figura?

Le regole per risolvere questo test visivo

Le regole sono abbastanza semplici per risolvere questo test visivo, in quanto avrete 20 secondi, per riuscire a contare tutti i quadrati che compongono la figura che vi abbiamo riportato in alto. Per quanto possa essere complesso, questo test è adatto a tutti, in quanto non vengono richieste abilità particolari, come per esempio calcoli avanzati o altre doti, bensì dovrete fare un’azione che fate praticamente sempre…cioè, osservare.

Questo dunque, non deve farvi pensare a un test per misurare il vostro Q.I., mettendovi quindi sotto pressione, vedetelo semplicemente come un momento divertente e privo di valenza scientifica, da ritagliarvi per voi stessi, per mettervi alla prova. Ricordatevi dunque, di impostare il cronometro e mentre i secondi scorrono, di focalizzarvi sull’immagine, in modo da ampliare la vista, concentrandovi sulla figura e non su quello che la circonda.

La soluzione al test visivo

Detto ciò, in quanto di voi sono riusciti a risolvere al primo colpo, quello che è stato definito come test visivo impossibile? Badate bene che soltanto il 3% riesce in 20 secondi a trovare tutti i quadrati presenti nella figura. Avete indovinato prima di leggere la soluzione?

Come riportano da aerospacecue.it, il numero di quadrati totale corrisponde a 40, essendo che il quadrato grande è composto da una griglia 4×4. Questo conteggio quindi include 16 quadrati singoli, i quali a loro volta sono formati da altri due, tre e quattro quadrati uniti tra di loro. Questo test vi ha aiutato a combinare non soltanto lo spirito di osservazione, ma anche il vostro ragionamento. Detto ciò, se avete indovinato, siete stati molto bravi, se non ce l’avete fatta, non disperate, vedrete che con un buon e costante allenamento, riuscirete a risolvere i prossimi in pochi secondi.