Anche la Toscana ha la sua MINI RICCIONE | Qui ci si diverte sempre, anche i boomer sono d’accordo

Se hai voglia di divertirti e fare festa non perderti questo posto in Toscana, non te ne pentirai!

Non è sempre vero che per divertirsi in estate bisogna necessariamente scappare in Riviera. Non tutti sanno che la Toscana, terra meravigliosa, quest’anno ha sorpreso tutti.

Nella Regione di colline e arte, arriva un’insospettabile svolta romagnola. Qui infatti nasce una nuova meta del divertimento che nulla ha da invidiare alle notti di Riccione.

Un luogo dove la musica batte forte, la gente fa festa e le generazioni si mescolano tra un cocktail e un tuffo. Insomma, una vera Mini Riccione

Qui, ogni weekend è una festa. Giovani e meno giovani, ci sono tutte le fasce d’età che si ritrovano insieme per vivere un’estate spensierata, DJ set vibranti e una voglia collettiva di evadere dalla routine.

In questo luogo, la festa è assicurata

Il bello di questo luogo è che piace tantissimo anche ai boomer che si divertono e ballano sorridenti a bordo piscina. La formula è semplice ma vincente: musica, acqua, luci, amici e un’atmosfera che sa di vacanza anche a due passi da casa. Si ride, si balla, si brinda sotto le stelle.

Il tutto in un contesto naturale che rende questo angolo toscano una vera perla per chi cerca il giusto mix tra energia e relax. Non ci rimane allora che scoprire il nome di questo bellissimo luogo.

Ecco la Mini Riccione

E’ un evento che ormai sta facendo parlare tutta la Toscana e non solo. Tutti lo attendevano con ansia. Ai Renai, al grande parco di Signa (FI), si svolgerà Moonlight, un appuntamento imperdibile, con piscina aperta fino a tardi, cocktail bar, animazione e tanta buona musica. Un party che sa essere inclusivo, travolgente e, soprattutto, indimenticabile. Se ancora non ci siete stati, fareste bene a preparare il costume perchè la MINI RICCIONE toscana vi aspetta!

Si tratta di un evento indimenticabile, con unica data l’11 luglio. Una serata magica sotto le stelle che prenderà il via dalle ore 20:00 e inizierà la serata con una deliziosa cena a buffet a bordo piscina. Un’atmosfera elegante accompagnata da un coinvolgente DJ Set. La cena è disponibile solo su prenotazione. Dalle ore 22:00 l’ingresso è aperto per chi desidera un drink, un tuffo sotto le stelle e tanta voglia di ballare. Quindi, lasciati trasportare dalla dance music di LeoDeejay e goditi il tuo Moonlight Pool Party, vedrai che rimarrai piacevolmente colpito. Salotto a Colori, sarà presente in loco per offrirti la tua “carta del cielo benessere e magia”, aggiungendo un tocco di incanto e un’atmosfera davvero magica alla serata.