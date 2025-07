Voli a metà prezzo, ti serve questo pezzo di carta e pure il bagaglio è GRATIS | Questo è il trucco delle hostess

Ecco come fare ad assicurarsi voli a metà prezzo: i viaggi low cost sono ancora possibili, con bagaglio incluso.

Non serve prenotare il martedì, c’è un trucco che conoscono solo hostess e steward.

Se conosci il segreto degli operatori di volo, puoi ottenere diversi vantaggi preziosi per la tua esperienza di viaggio.

Per volare spendendo poco occorre conoscere la strategie che giusta, che permette di approfittare dei voli a metà prezzo.

Le compagnie aree non vogliono che si sappia: scopri di che cosa si tratta e corri a preparare le valigie.

Voli a metà prezzo, come realizzare il sogno di viaggiare low cost

C’è stato un periodo propizio per i viaggiatori in cui trovare voli low cost, soprattutto da un Paese all’altro del vecchio continente sembrava un gioco da ragazzi. Oggi, al contrario, sembra una sfida impossibile. L’aumento dei costi delle materie prime registrato negli ultimi 3 anni infatti, ha fatto di lievitare i prezzi del carburante e di conseguenza anche le tariffe dei biglietti aerei, purtroppo, sono salite.

A tutto questo si è aggiunta anche l’inflazione alle stelle, che ha trasformato ogni viaggio aereo in un vero e proprio servizio di lusso. La voglia di evasione e la voglia di scoperta però non sono diminuite all’incremento dei prezzi voli e per chi ama viaggiare non è giusto rinunciare e rimanere a casa per via dei costi sempre più elevati. Per fortuna c’è un trucco, conosciuto dagli esperti del settore per riuscire a volare spendendo meno e perfino a portare con sé il tanto discusso bagaglio. Scopriamo qual è il segreto delle hostess, che gli operatori di volo non vogliono che i passeggeri conoscano.

Il segreto che abbatte le tariffe delle compagnie aeree

Il segreto per spendere meno è riservato solo a una specifica categoria di viaggiatori e, purtroppo, non a tutti i passeggeri. Si tratta infatti delle agevolazioni riservate a chi ha mobilità ridotta e ai soggetti con disabilità, che possono richiedere assistenza gratuita in aeroporto e durante il volo.

Come si legge anche tra le news pubblicate sul sito web www.ispacnr.it, è possibile trasportare gratuitamente apparecchi medici e fino a due dispositivi di mobilità, e tra cui anche sedie a rotelle, deambulatori o stampelle, senza dover pagare franchigie a parte per il bagaglio. Inoltre, a partire dal 15 agosto 2021, è stato sancito l’obbligo per tutte le compagnie aeree di garantire posti gratuiti e vicini per gli accompagnatori delle persone a mobilità ridotta, nella stessa classe del volo. Occorre presentare tutte le richieste 48 prima del volo per essere sicuri di ricevere l’assistenza necessaria.