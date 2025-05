Tutti che parlano di Roma ma il vero BORGO DEL PAPA, è in Toscana | Questa è la patria del pecorino, lo sapevano solo in 3

Voi lo sapete dov’è il vero Borgo del Papa? Attenzione perché non è a Roma bensì in Toscana, famosi anche per il pecorino, ecco di quale luogo parliamo.

Sono molti i luoghi italiani che celano una storia antica, emozionante e che soltanto i più studiosi conoscono in ogni minimo dettaglio. Per questo motivo, il nostro Paese andrebbe scoperto e ammirato in maniera approfondita per ogni sua Regione.

Soltanto in questa maniera potrete dire di conoscere veramente ogni minima sfaccettatura italiana: passando dalle bellezze storiche, a quelle culinarie, paesaggistiche, monumentali e così via.

In merito proprio a questo, in quanti di voi sanno dov’è il vero Borgo del Papa? Ebbene, non siamo a Roma, bensì in Toscana, tra l’altro luogo conosciuto come la patria del pecorino. Avete capito dove siamo?

Cosa sappiamo di questa città toscana

Questa città in Toscana è considerata Patrimonio Mondiale dell’UNESCO di notevole valore, per due motivi: in primis, perché rappresenta un esempio urbanistico di quella concezione umanistica dell’epoca e secondo, per la sua etichetta di città ideale rinascimentale che è stata d’esempio anche per altre città sia nel nostro Paese che all’estero. Il centro storico per esempio viene definito come un luogo d’incanto, immerso nella storia e nel panorama magico che si affaccia su quella famosa valle.

Tutto questo e molto di più, non ha ammagliato soltanto i turisti, ma anche pittori, fotografi, artisti e registi, tra cui il grande Franco Zeffirelli, il quale trovò ispirazione in questo luogo per il suo capolavoro e iconico film, Romeo e Giulietta. In questo luogo sono principalmente quattro le tappe che non potete perdervi e parliamo di: Palazzo Piccolomini, la Pieve di Corsignano, il Palazzo Comunale e Palazzo Massaini, meraviglie architettoniche che dovreste inserire nel vostro itinerario. Detto ciò, perché allora viene definito come il Borgo del Papa?

Il Borgo del Papa

Lo sapete che il Borgo del Papa si trova in Toscana e non a Roma? Ecco svelato il motivo per cui la potrai del pecorino ha questa definizione. Ebbene, parliamo di Pienza, ubicata nella Val d’Orcia, nella zona sud della Toscana a pochi “passi” da Montalcino e Montepulciano. Questo borgo, visto come una bellezza da cartolina, venne fondato per il volere di Papa Pio II, che la trasformò da paesino collinare a uno dei luoghi più iconici del Rinascimento, con quel panorama che mozza il fiato.

Giovanni Pascoli lo descrisse come: “nato da un pensiero d’amore e da un sogno di bellezza”. Tra l’altro Pienza è la patria per eccellenza del pecorino, nonché delle sue iconiche bistecche di Chianina, arrivando poi ai pici toscani, con quella ricetta locale da leccarsi i baffi.