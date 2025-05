Castiglione di Garfagnana: inaugurato nuovo punto di aggregazione e condivisione del sapere che fa parte del progetto Pinqua

Si tratta di uno spazio realizzato per la promozione culturale, l’orientamento turistico e come nuova sede dell’archivio storico comunale.

Sabato 17 maggio a Castiglione di Garfagnana si è celebrato un evento molto atteso: l’inaugurazione di un nuovo punto di aggregazione, nato con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e promuovere la cultura.

Questo progetto rientra nell’ambito di Pinqua, il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Pinqua mira a rigenerare spazi urbani e sociali, migliorando la qualità della vita nelle città italiane attraverso interventi mirati di edilizia sociale e rigenerazione urbana.

A livello locale, il programma si articola in un progetto territoriale denominato “Abitare la Valle del Serchio“, frutto di una collaborazione solida tra Regione Toscana, l’Unione Comuni Garfagnana, l’Unione Comuni Media Valle del Serchio e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il fine è quello di valorizzare un territorio ricco di tradizioni, storia e natura, creando nuove opportunità di sviluppo culturale e sociale per tutta la comunità locale. Il nuovo spazio, affacciato sulla piazza principale di Castiglione, è stato completamente rinnovato per diventare un luogo moderno, funzionale e accessibile a tutti.

Un nuovo spazio per la cultura ed il sapere

Il punto di aggregazione mira a diventare una vera e propria casa per eventi culturali, incontri formativi, attività di condivisione e ospitalità turistica.

Al suo interno trova posto anche l’archivio storico comunale, riorganizzato per conservare e valorizzare la memoria del paese in modo più efficiente e fruibile. Il sindaco Daniele Gaspari ha sottolineato, con entusiasmo, come questa inaugurazione abbia rappresentato un investimento importante per il futuro di Castiglione.

Un luogo di scambio e condivisione

Per Gaspari si tratta di un vero e proprio luogo di incontro, dove cultura, inclusione e innovazione possono diventare motori di crescita e partecipazione.

Il centro vuole essere un punto di riferimento aperto a tutte le età e interessi, un posto dove giovani, adulti e turisti possano scambiare idee, imparare e sentirsi parte di una comunità viva e dinamica. Con questa nuova struttura, Castiglione di Garfagnana non solo rilancia il proprio territorio, ma getta anche le basi per un futuro più coeso, culturale e aperto alle sfide dei tempi moderni.