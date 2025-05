Il dipartimento di Salute mentale adulti dell’Azienda Usl Toscana nord ovest ha un nuovo direttore: chi è Jacopo Massei

La biografia del nuovo dirigente, nominato dalla direttrice ASL in accordo con il direttore del Dipartimento Salute mentale e dipendenze.

Jacopo Massei, già direttore dell’Unità Operativa Complessa Psichiatria Versilia, è stato nominato anche alla guida dell’Area omogenea dipartimentale interna Salute mentale aduli dell’Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest.

La decisione è stata formalizzata con la delibera n.482 del 30 aprile, firmata dalla direttrice generale Maria Letizia Casani, che ha motivato la nomina con le competenze dimostrate da Massei nella gestione di situazioni complesse, la capacità di promuovere l’integrazione tra professionisti e l’attitudine a sviluppare processi condivisi e orientati agli stakeholder esterni.

Fondamentali, inoltre, le valutazioni positive ottenute nella direzione dell’unità versiliese. Il nuovo incarico è stato assegnato in accordo con il direttore del Dipartimento Salute mentale e dipendenze, Angelo Cerù.

Massei si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa nel 2003, dove ha conseguito anche la specializzazione in Psichiatria nel 2007. Durante la formazione si è dedicato alla ricerca clinica e farmacologica, in particolare su disturbi dell’umore, psicosi e dipendenze. Dal 2010 lavora come dirigente medico in Versilia, con contratto a tempo indeterminato.

La formazione, gli incarichi, la ricerca

Il neo dirigente ha ricoperto numerosi incarichi, fra cui il coordinamento del Centro Salute mentale dal 2018 e, dal giugno 2023, la responsabilità dell’Unità Funzionale Salute mentale adulti e del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura per la zona versiliese.

Nel giugno 2024 Massei è stato infine nominato direttore dell’Unità Operativa Complessa Psichiatria Versilia. Il dirigente ha svolto anche attività di formazione per il Dipartimento Salute mentale e dipendenze, ed è docente in ambito psichiatrico e autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

Una nomina in risposta ai bisogni della cittadinanza

Con la nomina di Massei, secondo la direttrice Casani, si colma un tassello fondamentale della organizzazione dell’ASL Toscana Nord-Ovest. Il nuovo dirigente sarà in grado di consolidare e valorizzare le competenze già presenti, in un ambito tanto delicato quanto strategico come quello della salute mentale.

Massei ha ovviamente ringraziato per la fiducia e ha promesso di impegnarsi a rafforzare il lavoro di rete e la multidisciplinarietà, valorizzando le buone pratiche e garantendo qualità ed efficienza nei percorsi di cura, in risposta ai bisogni della cittadinanza.