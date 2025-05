Tra rovine e silenzio si cela il borgo più MISTERIOSO d’Italia | Si trova in Toscana e ci vivono solo due pecore e una gallina

Il borgo più misterioso d’Italia è un autentico enigma, un rebus di bellezza che vale la pena provare a scoprire.

Piccolo, arroccato su un’altura dalla quale ammirare il paesaggio circostante: è la destinazione perfetta per chi cerca relax e contemplazione.

Se ti piacciono i luoghi avvolti dal mistero, allora non puoi perderti una visita a questa minuscola cittadina italiana.

La sua storia affascina da sempre gli abitanti dei Comuni limitrofi, che si chiedono da secoli e secoli chi abbia vissuto qui.

Ecco dove andare se sei alla ricerca della natura, del silenzio e di un segreto da scoprire.

Borgo più misterioso d’Italia, la meta ideale per chi cerca un’atmosfera bucolica d’altri tempi

La cittadina di cui parliamo sorge in un’area del Bel Paese diventata famosa per la presenza di una specifico tipo di pietra utilizzata per la costruzione. Si tratta dell’arenaria, usata per molti dei monumenti presenti in Toscana e in Romagna. Il nome del centro di cui parliamo vuol dire “ben protetto dalle intemperie del vento“. Effettivamente la sua posizione lo rende capace di tenere lontane le perturbazioni, perché si erge al di sotto delle vette degli Appennini. La cosa bizzarra è che abbia tenuto lontane anche le persone. Questo borgo infatti è stato a lungo abbandonato.

Questo piccolo paesino è l’ideale per una fuga lontano dal caos, e per chi cerca un luogo ameno in cui entrare in contatto con la natura e con la storia. Proprio la storia di questo borgo lo ha reso particolare e un esempio unico nel suo genere. Scopri qual è il borgo più misterioso d’Italia e come fare per raggiungerlo.

Dove incontrare tutta la bellezza segreta e autentica racchiusa in un piccolo paesino italiano

Negli anni negli anni ’30 del novecento era un piccolissimo ma vivace agglomerato urbano, che ospitava una scuola del Comune di Firenzuola ma nel 1951 è stato completamente abbandonato. Il borgo più misterioso d’Italia si chiama Brento Sanico, sorge in provincia di Firenze e oggi qui si trovano solo ruderi e una chiesa, quella di San Biagio, con la sua bellissima volta blu.

Dopo lo spopolamento però le case sono state acquistate all’asta ad un sacerdote romagnolo, come si legge su Wikipedia. Di recente Brento sta vivendo una vera e propria rinascita, grazie ad alcuni volontari, che sono mossi dalla voglia di recuperare il borgo. Una visita di Brento è un tuffo nel puro relax e in un atmosfera unica, che permette di riconciliarsi con il mondo circostante e con i propri pensieri, accompagnati dal silenzio e della bellezza dell’Appennino tosco-romagnolo.