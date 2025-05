Nessuno sa che in Toscana esiste una PICCOLA CALIFORNIA | Preparate costumi e occhiali da sole, qui si surfa tutto l’anno

Voi lo sapevate che in Toscana esiste quella che è stata definita come la Piccola California italiana? Anche qui vi serviranno costumi, occhiali da sole e tavola da surf?

Quando sentiamo parlare di California, soprattutto per chi è stato adolescente nei primi anni del Duemila, è subito “The O.C. mania”, con relativa canzone di sottofondo: California dei Phantom Planet. Per le generazioni che non sanno di cosa parliamo, fareste meglio a documentarvi, in quanto parliamo di una tra le serie tv e delle colonne sonore, più viste e cantata degli ultimi decenni.

Nel panorama della storia, insieme a Ryan, Marissa, Seth, Summer e tutti gli altri, potrete capire il motivo per cui sono molti che amano quello Stato. Per non parlare di tutti gli italiani che almeno una volta nella vita vorrebbero trascorrere una vacanza come nei film.

Ma la California di cui parliamo oggi, non ha nulla a che vedere con lo Stato degli Stati Uniti, bensì con quella che è stata definita come la Piccola California italiana. Per trovarla dovrete andare in Toscana e in molti si chiedono se occhiali da sole, costume e tavola da surf possano servire anche qui.

La storia della California toscana

Questo luogo italiano pur essendosi sviluppato dall’Ottocento, conserva in realtà prove di frequentazioni più antiche. Essa è stata scoperta addirittura una tomba etrusca risalente (si pensa) al VI secondo avanti Cristo. Il paese toscano si è espanso maggiormente dal 1960 in poi. Dove venne costruita anche la nuova chiesa, Nostra Signora di Fatima. Il dettaglio che attira molti è relativo al nome. Ebbene, fu Leonetto Cipriani a darglielo nella prima metà dell’Ottocento. In piena corsa per trovare l’oro californiano, iniziò a fare la spola tra l’Italia e lo Stato Americano. Fu nominato console onorario a San Francisco da Cavour.

Costui, appena rientrò in patria, dette il nome a questo famoso paese, dove dal 2004, gli abitanti, per gioco, visto che i voti non hanno nessun peso elettorale negli Stati Uniti, votano anch’essi per le elezioni presidenziali americane.

Ecco dove si trova questo curioso paese in Toscana

Dopo aver letto un po’ di storia in merito a questo paese toscano, voi lo sapete dove si trova quella che è stata definita come la Piccola Toscana italiana? Parliamo della frazione del comune italiano di Bibbona, La California, situato nella provincia di Livorno, sulla strada statale Aurelia a sud di Cecina.

Ovviamente qui la tavola da surf non vi servirà. Il costume e gli occhiali da sole, sì, visto che a poco più di 2 km troverete il mare. Per chi non lo sapesse tra l’altro, La California è stata citata nel film comico, Tutti gli uomini del deficiente di Paolo Costella. Ma anche nel film, 13dici a tavola di Enrico Oldoini.