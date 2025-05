“Sembra di stare a BARCELLONA”, e invece è in Toscana | Meta ideale per famiglie e comitive di amici

In questo luogo ti sembrerà subito di essere a Barcellona, la somiglianza è impressionante! Ecco dove si trova e come raggiungerla

Per vedere paesaggi meravigliosi e opere d’arte uniche, non necessariamente bisogna andare via dall’Italia ma, molto spesso, basta soltanto conoscere e visitare i luoghi giusti.

Non è un caso che il nostro Paese sia ogni anno preso d’assalto da migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo che la scelgono come una delle mete preferite.

La Toscana in particolare, è una terra che stupisce e lascia senza fiato, grazie alla sua innata bellezza paesaggistica dove cultura e storia sono tangibili in ogni angolo.

Ed è proprio in questa splendida Regione che si trova uno di quei luoghi magici, molto artistico tanto che sembra di essere a Barcellona.

Toscana, dove bellezza e arte si fondono

Dagli Appennini fino alle spiagge dorate e al mare cristallino, in Toscana vi sono posti suggestivi in cui la natura è rimasta inalterata nel tempo. E’ sempre qui che è possibile trovare anche antichi castelli, piccoli borghi medievali e cascine che spuntano tra i campi, dando vita a vedute da cartolina splendide ed indimenticabili. Ma non solo. La Toscana è una culla d’arte inestimabile dove il David di Michelangelo, Firenze, Siena, Pisa, sono tappe imperdibili.

Eppure tutto questo è solo la parte più conosciuta della Toscana. Tanti dei luoghi presenti in questa regione sono ancora poco conosciuti e meriterebbero la stessa attenzione per la loro unicità. Uno di questi, si trova proprio in una piccola frazione e colpisce chiunque lo visiti. Scopriamo il suo nome nel prossimo paragrafo.

Una piccola Barcellona In Toscana

In una frazione di Capalbio, in Toscana, esiste un luogo meraviglioso in grado di regalare un’esperienza unica ai visitatori. Stiamo parlando del Giardino dei tarocchi, un luogo incantato dove si respira aria di magia, adatto a tutti, grandi e piccini. A colpire immediatamente sono le sculture in mosaico e in ceramica, ognuna con la sua importanza e simbologia.

Più precisamente il Giardino dei Tarocchi è un parco artistico situato a Pescia Fiorentina (frazione di Capalbio), un luogo speciale, rilassante e immerso nella natura. Questo parco, è nato dalla mente visionaria di Niky de Saint Phalle che ha costruito in una ventina di anni statue riproducenti i 20 segni dei Tarocchi, alcune son imponenti, altre mistiche, altre inquietanti ma in comune hanno la bellezza di un arte che non conosce tempo. La prima cosa che si nota appena si entra, è che si tratta di un posto affascinante, ispirato al Parc Guell di Barcellona, un vero e proprio angolo da non perdersi assolutamente se si fa tappa in questa terra.