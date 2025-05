Castelnuovo, Confcommercio interviene sui lavori in piazza Umberto I: “Si stimano perdite di circa il 30 per cento e oltre”

L’associazione di categoria dei commercianti propone uno stop ai cantieri nei mesi estivi di luglio e agosto, per agevolare le vendite.

Confcommercio Lucca & Massa Carrara e l’associazione Compriamo a Castelnuovo hanno chiesto la sospensione temporanea del cantiere in piazza Umberto I, cuore di Castelnuovo di Garfagnana, per tutelare i mesi estivi e le attività economiche locali.

I lavori, iniziati a febbraio grazie a un finanziamento pubblico, riguardano la ripavimentazione di diverse aree del centro storico – tra cui via Farini, via Vittorio Emanuele, via Garibaldi e la stessa piazza Umberto I – e sarebbero dovuti durare circa 140 giorni.

Tuttavia, l’aggiunta di interventi sui sottoservizi (come quelli di Gaia ed Enel) ha prolungato i tempi, causando forti disagi ai commercianti. Andrea Baiocchi, presidente dell’associazione dei commercianti locali e membro di giunta di Confcommercio, ha evidenziato come l’impatto economico sia stato molto pesante, con perdite stimate intorno al 30% per molte attività.

Nonostante ci siano stati ben quattordici incontri ufficiali con il Comune, oltre a numerosi contatti informali, le difficoltà organizzative e i ritardi hanno reso complicata la gestione della situazione.

“Necessario uno stop dei lavori“

Di fronte a questo scenario, le associazioni hanno proposto uno stop dei lavori nei mesi di luglio e agosto, periodo cruciale per il commercio e il turismo. Dopo un confronto con l’amministrazione, è stata accettata la data del 2 luglio come inizio della sospensione, leggermente posticipata rispetto alla promessa iniziale del 16 giugno.

L’idea è di riprendere i lavori a fine estate, lasciando completate via Farini e via Vittorio Emanuele, insieme a gran parte della piazza principale. Rimangono da finire una porzione di piazza Umberto I e via Garibaldi.

Attenzione anche al periodo di Natale

Oltre alla pausa estiva, le associazioni chiedono di pianificare con attenzione anche il periodo natalizio, altro momento fondamentale per il commercio locale.

Andrea Baiocchi ricorda come servano certezze e programmazione, perché l’incertezza penalizza pesantemente chi lavora ogni giorno sul territorio. L’obiettivo ora è riaprire un dialogo con l’amministrazione per definire un calendario più sostenibile, che permetta di proseguire i lavori senza compromettere ulteriormente il tessuto economico del centro storico.