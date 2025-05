Campo estivo per over 60: al via il progetto dedicato all’agricoltura al Podere ai Biagi

A San Pietro in Campo prende il via il progetto che ha, come protagonista, il formenton ottofile, mais da sempre coltivato in Garfagnana.

Nel cuore della campagna di San Pietro in Campo, là dove la terra conserva ancora il ritmo lento delle stagioni, il Podere ai Biagi inaugura da giugno una iniziativa unica rivolta alla terza età: un campo estivo rurale, pensato per riattivare corpo e memoria attraverso l’esperienza concreta del lavoro agricolo.

Insieme a Unitre Barga APS e con il patrocinio di numerosi enti – Comune di Barga, Fondazione Podere ai Biagi, Lo Sterpaio, Caritas e Misericordia – si coltiva un progetto che unisce cura, conoscenza e socialità.

Al centro degli incontri c’è lui, il formenton ottofile: un mais rustico, antico, con otto file regolari di chicchi dorati.

Un tempo pilastro dell’alimentazione contadina, oggi questo mais torna a nuova vita come simbolo di biodiversità e resistenza. Non solo alimento, ma emblema di un sapere da non perdere. Il suo ciclo, dalla semina alla raccolta fino alla tradizionale “sgranatura” a mano, diventa il filo conduttore di quattro mattinate immerse nella vita di campagna.

Gli appuntamenti del campo estivo

Gli appuntamenti, previsti il 4 giugno, 2 luglio, 6 agosto e 10 settembre (ore 9:30-11:30), saranno occasioni per camminare tra i filari, riconoscere le piante, toccare la terra, respirare l’odore della foglia secca e imparare ad usare anche le parti meno nobili della pannocchia.

Non mancheranno brevi passeggiate, laboratori di botanica e momenti di condivisione attorno alla cultura contadina. Il progetto rientra nell’iniziativa “Agri-care. L’agricoltura si prende cura di noi“, resa possibile grazie al sostegno della Fondazione per la Coesione Sociale Onlus e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Come e dove informarsi per partecipare

L’attività è completamente gratuita, ed è rivolta a tutte le persone over 60 che vivono nel territorio. Le iscrizioni sono aperte sino a sabato 31 maggio.

Per ottenere informazioni o prenotarsi, si può scrivere a poderaibiagi@gmail.com o telefonare ai numeri 3408347195 e 3335066604. Ciò che possono attendersi i partecipanti è un’estate in cui riscoprire il valore del tempo, delle mani sporche di terra e della memoria recuperata e che cresce, come una spiga, a contatto col sole.