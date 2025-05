Nella splendida Versilia nasce la PICCOLA MALTA della Toscana | La conoscono in pochi ma in estate sarà presa d’assalto

Uno di luoghi più belli da visitare in Toscana si trova in questa splendida regione, conosciuto da pochi merita di essere visitato almeno una volta nella vita.

Una delle regioni italiane con la più alta concentrazione di borghi medievali è senza dubbio la Toscana. Le valli e le dolci colline appenniniche sono infatti ricoperte di paesi e cittadine che hanno lasciato inalterato il loro impianto e fascino medievale.

Si tratta di un vero e proprio tesoro storico e culturale, di cui molti di essi riconosciuti addirittura come Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Oltre venti borghi toscani, inoltre, figurano nella prestigiosa lista dei Borghi più Belli d’Italia, rendendo questa regione una meta perfetta per chi desidera immergersi nell’atmosfera senza tempo del Medioevo italiano.

Se desiderate unire al piacere della scoperta anche quello del gusto, questo luogo in Toscana non può mancare nella lista di quelle da esplorare e conoscere.

Non perderti questa meravigliosa località in Toscana

Visitare le città medievali della Toscana significa anche accedere ad un perfetto connubio tra arte, storia e tradizioni, il tutto accompagnato sempre da una cucina e da vini d’eccellenza. Per questo non si può negare che questa regione sia una terra che racconta storie antiche e affascinanti attraverso i suoi paesaggi, i suoi vini e, soprattutto, i suoi incantevoli borghi medievali.

Questi gioielli sospesi nel tempo regalano a chiunque li visiti, atmosfere fiabesche, scorci mozzafiato e una possibilità privilegiata per osservare il passato, tra cinte murarie, torri, bastioni imponenti e stradine acciottolate. Per questo, esplorare le città medievali in Toscana regala un’esperienza che arricchisce ricordi indimenticabili. Scopriamo nel prossimo paragrafo, dove si trova un posto mozzafiato, ancora poco conosciuto, ma di rara bellezza.

La piccola Malta in Toscana, un luogo che lascia tutti senza fiato

E’ la più piccola città capoluogo di comune della Versilia, motivo per il quale è chiamata anche la piccola Malta. Ma non solo, è anche quella che si trova alla altitudine più elevata (443 m. s. m), sulle pendici del monte Matanna. Come riporta vacanzeinversilia.com, stiamo parlando della bellissima Stazzema. II territorio del Comune è delimitato a Nord-Est e Nord-Ovest dalle Apuane, a Sud-Ovest da Camaiore e Pietrasanta, ad Ovest da Seravezza. Dista 12 chilometri da Seravezza, a cui è collegata da linee regolari di autobus.

Stazzema è un splendido borgo che rappresenta la porta di accesso alle Alpi Apuane. Fa parte della cosiddetta Versilia Storica ed in particolare, per la sua posizione geografica, dell’alta Versilia. È il luogo di partenza perfetto gli amanti degli sport montani e delle scalate dai possono trovare luoghi dai panorami affascinanti tra cui ricordiamo il famoso Monte Forato. Ulteriore caratteristica è quella di essere un comune sparso, ossia suddiviso in molte frazioni (17 per la precisione) ognuna delle quali caratterizzata da un fascino particolare.