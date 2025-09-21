Ma quale bistecca e lampredotto, la SCHIACCIATA batte tutti | Solo qui mangi la TOP in Toscana

Nei pressi del capoluogo toscano si svolgerà un evento gastronomico della Schiacciata che non puoi assolutamente perdere. Ecco tutti i dettagli.

Firenze è una città conosciuta non solo per essere la cura del Rinascimento, ma anche per le sue prelibatezze culinarie. I turisti quando si siedono alle tavole dei ristoranti chiedono dei piatti specifici e tra questi c’è il lampredotto. È una pietanza preparata con l’abomaso, ovvero il quarto stomaco del bovino ed è cotto in un brodo particolare ricco e saporito.

A seguire c’è anche una gustosissima bistecca, cioè un taglio di carne di vitellone o di scottone di razza chianina che è preparata con una specifica tecnica che rende il piatto unico nel suo genere. Non può mancare all’appello la schiacciata.

Molti si chiedono quale sia la differenza tra la schiacciata e la focaccia perché non ne hanno idea. La prima è più sottile gommosa mentre l’altra è spugnosa e alta. Gli esperti sanno che la differenza riguarda soprattutto il contenuto di acqua e la tecnica di lievitazione.

A tal proposito non puoi non sapere dell’arrivo di un evento che potrebbe soddisfare le tue papille gustative. Se ci andrai non te ne pentirai.

Una sagra toscana dedita alla tradizione locale

Sul sito firenzetoday.it è stata riportata la notizia inerente a un evento che si svolgerà a breve, esattamente domenica 21 settembre 2025. Questo significa che sarà imminente, dunque se hai organizzato un weekend nei capoluogo toscano allora potresti farci un salto. A gestire l’evento se ne occuperà Pro Loco Vaglia Mugello con l’aiuto delle associazioni e dei commercianti di Bivigliano e Patrocinio del Comune di Vaglia.

A Vaglia ci sono delle architetture religiose che vale la pena visitare e tra queste spiccano il Santuario di Montesenario e la Chiesa di San Pietro. Tra quelle civili ci sono la Villa di Bivigliano e l’edificio ospedaliero in disuso Sanatorio Banti. Una bella gita per andare alla scoperta di queste bellezze potresti organizzare e cogliere allo stesso tempo una grande occasione. Avrai modo di poter gustare una delle specialità gastronomiche del posto. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Sagra della Schiacciata: gastronomia e intrattenimento assicurati

Stiamo parlando della sagra della schiacciata, precisamente la 44° edizione, che si terrà a Bivigliano. Solo una giornata sarà dedicata alla sagra a partire dalle 10:00 del mattino e le persone che parteciperanno non costeranno solo una buona schiacciata.

Non si hanno informazioni sul costo del biglietto, ma sicuramente non costerà tanto e poi sarà un modo per andare alla ricerca della tradizione locale. Se non riesci a recarti a Bivigliano sicuramente ci saranno altri eventi da non perdere. Del resto è ben risaputo che in Toscana non c’è mai tempo per annoiarsi.