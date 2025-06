Referendum 8-9 giugno 2025: disponibili le le certificazioni per il voto assistito per gli elettori con disabilità

L’Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest informa dove sarà possibile – nei giorni del voto – ritirare le certificazioni.

In vista delle consultazioni referendarie in programma per domenica 8 e lunedì 9 giugno, l’Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest ha reso note le modalità per ottenere le certificazioni sanitarie necessarie al voto assistito, rivolte ai cittadini con disabilità o impedimenti fisici residenti nei comuni della Piana di Lucca: Lucca, Capannori, Altopascio, Montecarlo, Pescaglia, Porcari e Villa Basilica.

Chi si trova nell’impossibilità di votare autonomamente potrà rivolgersi negli ambulatori preposti nelle seguenti date e orari.

Sabato e domenica 7 e 8 giugno sarà aperto l’ambulatorio di medicina legale, al piano terra del Padiglione O della cittadella Campo di Marte, dalle 10 alle 12. Lunedì 9 luglio ci si potrà invece recare presso l’ambulatorio di continuità assistenziale (ex Guardia medica) al piano terra del Padiglione C, sempre presso la cittadella Campo di Marte e sempre dalle 10 alle 12.

Nei giorni precedenti – giovedì 5 e venerdì 6 giugno – sarà possibile presentarsi anche in accesso diretto al primo piano del Padiglione O della cittadella, presso gli uffici di medicina legale o cure primarie.

Il voto a domicilio

Per gli elettori non deambulanti o intrasportabili, è inoltre prevista la possibilità di votare al proprio domicilio. Il tal caso, occorre prenotarsi entro il 7 giugno telefonando ai numeri 0583 449663 o 0583 449898 (attivi dalle 8 alle 14) oppure presentandosi alla segreteria della Zona distretto Piana di Lucca, sempre al primo piano del Padiglione O, negli stessi orari.

I referendum dell’8 e 9 giugno affrontano temi cruciali come il lavoro – tra licenziamenti, contratti a termine e sicurezza – e l’acquisizione della cittadinanza italiana. Pur essendo questioni fondamentali per diritti e inclusione, la campagna informativa è stata debole e poco visibile.

Votare è un diritto ed una responsabilità

Il voto referendario rappresenta sempre una occasione importante per riaffermare la partecipazione popolare e incidere direttamente sull’assetto legislativo, rilanciando la democrazia diretta come strumento di responsabilità collettiva e controllo sui diritti civili e sociali.

Votare è un diritto, ma anche una responsabilità. Garantire l’accesso al voto per tutte e tutti, senza esclusioni, è un dovere democratico. Tocca ora ai cittadini raccogliere l’invito e far valere la propria voce.