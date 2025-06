Castelnuovo di Garfagnana: concluso l’evento del progetto Team 2 | Formate 45 persone

Raggiunto anche il risultato di aver messo in piedi ben 23 tirocini di inclusione sociale presso le aziende e gli enti del territorio.

Si è recentemente concluso a Castelnuovo di Garfagnana il progetto Team 2, un’iniziativa pensata per aiutare persone in condizione di svantaggio sociale a rientrare nel mondo del lavoro.

L’obiettivo è quello di contrastare la povertà e l’esclusione attraverso un percorso personalizzato di inserimento socio-lavorativo. Team 2 ha coinvolto 45 partecipanti, tutti segnalati dai servizi sociali della Valle del Serchio, con un’attenzione particolare ai giovani.

Il percorso ha previsto una prima fase formativa – compresa la certificazione HACCP per la sicurezza alimentare e corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – seguita da tirocini di inclusione sociale in enti pubblici, aziende e associazioni del territorio. Ma che cosa si intende per tirocinio di inclusione sociale?

Si tratta di una misura prevista dalla Regione Toscana (delibera 620/2020), rivolta a persone lontane dal mercato del lavoro. Il tirocinio non è un contratto di lavoro vero e proprio, ma una fase di avvicinamento: il tirocinante riceve un’indennità e acquisisce competenze pratiche in un ambiente lavorativo reale.

L’esperienza dei tirocini di inclusione sociale

Il tirocinio è una sorta di ponte tra l’assistenza e l’occupazione, utile per valutare le capacità residue e valorizzare quelle già presenti. Su 45 partecipanti, 23 hanno svolto un tirocinio, e almeno uno di loro sarà assunto dall’azienda ospitante.

Per molti altri, l’esperienza ha rappresentato una riattivazione importante dopo periodi di inattività o marginalità sociale. Il progetto è stato finanziato con fondi pubblici (147.621 euro) provenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione, nell’ambito di un bando regionale del 2022.

Il progetto di Regione Toscana

Capofila del progetto è l’Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest, in parternariato con agenzie formative, cooperative sociali e associazioni del territorio. Fondamentale anche la collaborazione del Centro per l’impiego e il sostegno di enti come Caritas, Fondazione per la Coesione Sociale, Croce Verde e le Unioni dei Comuni della Garfagnana e della Media Valle del Serchio.

Un esempio virtuoso di sinergia tra pubblico, privato sociale e istituzioni, che ha prodotto risultati tangibili. E soprattutto, ha restituito a molte persone la possibilità di rendersi di nuovo parte attiva della società.