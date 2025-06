Caos totale in Toscana | Le SCUOLE CHIUDONO all’improvviso: la decisione é UFFICIALE, migliaia di famiglie si ribellano

Come mai in Toscana chiudono le scuole in anticipo? Questa notizia ha mandato in agitazione migliaia di famiglie. Facciamo chiarezza.

Non è sicuramente il primo anno questo che molte famiglie italiane lamentano il fatto che la scuola chiude per troppi mesi in estate, visto che i genitori continuano ad andare al lavoro in quei mesi e quindi l’organizzazione sarà più complessa.

Soprattutto per i più piccoli, bisognerà organizzarsi con centri estivi, parenti e baby sitter, per non parlare del fatto che nei mesi in cui gli alunni più grandi restano a casa, aumentano anche i casi di bravate commesse dalle ormai famose baby gang, anche se fortunatamente sono molti i giovani che impegnano il loro tempo in maniera più onorevole e intelligente.

Non si sa, se prima o dopo qualcosa cambierà, per il momento, a far inviperire migliaia di famiglie toscane è stata quella notizia di chiusura delle scuole che potrebbe portare il caos. Ecco di cosa stiamo parlando.

La fine della scuola in Italia

Siamo ormai agli sgoccioli, ancora pochi giorni e un altro anno scolastico sta per giungere alla fine, per la gioia degli studenti che si prepareranno a riposarsi e a bighellonare in giro da giugno fino ai primi giorni di settembre. A parte chi a giugno sarà impegnato con gli esami della maturità, la maggior parte sarà in vacanza. Tendenzialmente la scuola termina verso la prima settimana di giugno.

Tranne molte scuole dell’infanzia che potrebbero andare avanti ancora diverse settimane, per poter agevolare i genitori che lavorano. A ogni modo, c’è un motivo per cui la chiusura delle scuole quest’anno potrebbe anticipare e non è un problema solo toscano, ma di tutta Italia, ecco il calendario ufficiale.

La chiusura anticipata delle scuole

Come dicevamo, non soltanto le famiglie toscane sono in agitazione per aver appreso di quella chiusura delle scuole anticipata, ma tutte le famiglie italiane, visto che il motivo riguarda il referendum nazionale dell’8 e 9 giugno. Come riportano dal Quotidiano Nazionale, saranno molte le scuole italiane che fungeranno da seggio elettorale per il referendum, sospendendo quindi anticipatamente le attività didattiche. Ovviamente questi due giorni avranno un impatto significativo sul calendario scolastico. Pensando di farvi cosa gradita ecco quali saranno le chiusure delle scuole regione per regione come riportano dal quotidiano:

ABRUZZO: la scuola finirà il 7 giugno, mentre le scuole che ospiteranno i seggi, chiuderanno dal pomeriggio del 6 giugno al 10 giugno;

BASILICATA: la scuola finirà l’8 giugno, mentre le scuole che ospiteranno i seggi, chiuderanno dal 6 giugno al 10 giugno;

CALABRIA: la scuola finirà il 7 giugno, mentre le scuole che ospiteranno i seggi, chiuderanno dal 6 giugno al 10 giugno;

CAMPANIA: la scuola finirà il 7 giugno, mentre le scuole che ospiteranno i seggi, chiuderanno dal 6 giugno al 10 giugno;

EMILIA ROMAGNA: la scuola finirà il 6 giugno, mentre le scuole che ospiteranno i seggi, chiuderanno dal pomeriggio del 6 giugno al 10 giugno;

FRIULI VENEZIA GIULIA: la scuola finirà l’11 giugno, mentre le scuole che ospiteranno i seggi, chiuderanno dal 6 giugno al 10 giugno, con ripresa il giorno 11 per l’ultimo giorno di scuola;

LAZIO: la scuola finirà il 7 giugno, mentre le scuole che ospiteranno i seggi, chiuderanno dal 6 giugno al 10 giugno;

LIGURIA: la scuola finirà il 10 giugno, mentre le scuole che ospiteranno i seggi, chiuderanno dal 6 giugno al 10 giugno;

LOMBARDIA: la scuola finirà il 7 giugno, mentre le scuole che ospiteranno i seggi, chiuderanno dal 6 giugno al 10 giugno;

MARCHE: la scuola finirà l’11 giugno, mentre le scuole che ospiteranno i seggi, chiuderanno dal 6 giugno al 10 giugno;

MOLISE: la scuola finirà il 7 giugno, mentre le scuole che ospiteranno i seggi, chiuderanno dal 6 giugno al 10 giugno;

PIEMONTE: la scuola finirà il 7 giugno, mentre le scuole che ospiteranno i seggi, chiuderanno dal 6 giugno al 10 giugno;

PUGLIA: la scuola finirà il 7 giugno, mentre le scuole che ospiteranno i seggi, chiuderanno dal 6 giugno al 10 giugno;

SARDEGNA: la scuola finirà il 7 giugno, mentre le scuole che ospiteranno i seggi, chiuderanno dal 6 giugno al 10 giugno;

SICILIA: la scuola finirà il 7 giugno, mentre le scuole che ospiteranno i seggi, chiuderanno dal 6 giugno al 10 giugno;

TOSCANA: la scuola finirà il 10 giugno, mentre le scuole che ospiteranno i seggi, chiuderanno dal 6 giugno al 10 giugno;

UMBRIA: la scuola finirà il 7 giugno, mentre le scuole che ospiteranno i seggi, chiuderanno dal 6 giugno al 10 giugno;

VALLE D’AOSTA: la scuola finirà l’11 giugno, mentre le scuole che ospiteranno i seggi, chiuderanno dal 6 giugno al 10 giugno, per poi riprendere l’11 giugno per l’ultimo giorno di scuola;

VENETO: la scuola finirà il 7 giugno, mentre le scuole che ospiteranno i seggi, chiuderanno dal 6 giugno al 10 giugno;

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO: la scuola finirà il 13 giugno, mentre le scuole che ospiteranno i seggi, chiuderanno dal 6 giugno al 10 giugno, con ripresa l’11 giugno fino all’ultimo giorno di scuola;

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: la scuola finirà il 12 giugno, mentre le scuole che ospiteranno i seggi, chiuderanno dal 6 giugno al 10 giugno, con ripresa l’11 giugno fino all’ultimo giorno di scuola.