Nel cuore della Toscana è stata ritrovata una PICCOLA MONTECARLO | Qui di casinò nemmeno per sogno, ma il vino batte tutti

La Piccola Montecarlo non ha nulla da invidiare alla cittadina della Costa D’Azzurra, visitala per scoprire perché.

Altro che lungomare di Cannes, è qui che si trova la vera Croisette: si può andare a passeggio tra la bellezza.

Regalati un’esperienza all’insegna degli ottimi prodotti locali, della storia medioevale e dei colli verdeggianti.

Qui i vigneti a perdita d’occhio e gli splendidi ulivi secolari catturano lo sguardo e il cuore di ogni visitatore.

Si passeggia tra le bontà della terra: è la Montecarlo della Toscana. Non puoi perderti questa location d’eccezione.

Piccola Montecarlo, il luogo da sogno perfetto per una fuga in Italia

Il posto di cui parliamo offre paesaggi suggestivi, fatti di ettari di uliveti e vigneti a perdita d’occhio. Tra i colli verdeggianti è impossibile non staccare la spina. Qui ci si può davvero riconciliare con se stessi e con la natura circostante. Il piccolo paradiso è un borgo dal fascino medioevale, che si sviluppa su un colle a 163 metri sul livello del mare, dove si trovano ancora le antiche mura della città e l’originale centro storico.

Questa particolare cittadina italiana ha anche ottenuto la bandiera arancione del Touring club, dunque il consiglio è quello di visitarlo almeno una volta, per lasciarsi conquistare da un luogo fuori dal comune e per scoprire un luogo che ha qualcosa in comune con il Principato di Monaco.

Il borgo che non ha nulla da invidiare alla Cote d’Azur

Come si legge sul sito web www.visittuscany.it, Il posto dove di cui stiamo parlando si chiama proprio Montecarlo e si trova nel cuore della piana di Lucca. Tutti i visitatori che fanno tappa qui restano letteralmente ammaliati dai suoi vigneti. Passeggiare tra le bellezze della terra qui è un’esperienza davvero indimenticabile e per tanti può essere meglio che camminare lungo la rinomata Croisette. Chi è sensibile al fascino della storia e della natura non può cercare di meglio. La costruzione di Montecarlo di Lucca risale al periodo medioevale.

La Montecarlo della Toscana infatti, ha origini nobili come quelle dell’omonimo Comune del principato di Monaco, perché la città è stata fondata ad opera di Carlo IV, infatti il nome del posto deriva dall’espressione “Montagna di Carlo”. Chi decide di visitare la Montecarlo della Toscana non può perdersi la festa del vino, che si tiene ogni anno a fine agosto e nemmeno le manifestazioni locali che si svolgono nel periodo autunnale, quando cioè si possono fare degustazioni del vino appena prodotto.