Spesso si ignora che in Toscana esiste la CITTÀ DELLE FIABE | Ad ogni angolo di strada c’è aria di magia, i bambini ne vanno matti

Non tutti sanno che in Toscana c’è la città delle fiabe, dove si respira magia ad ogni angolo.

Se avete figli o semplicemente siete amanti delle favole, fiabe e dei cartoni Disney e non sapete dove andare in vacanza questa estate, abbiamo noi una meta da consigliarvi, che vi lascerà sicuramente senza parole.

Ovviamente in questo frangente, la prima meta che viene in mente è Disneyland Paris, dove realmente vi sembrerà di essere finiti in un mondo parallelo in cui i vostri personaggi preferiti hanno preso vita.

Questo luogo fatato almeno una volta nella vita dovrete vederlo sicuramente, ma se non avete né tempo né voglia per quest’anno di fare un viaggio all’estero, sappiate che in Italia c’è un luogo che vi farà vedere un pizzico di quella stessa magia.

Parliamo di quella che è stata definita come la città delle fiabe e la trovate in Toscana. Qui sia grandi che piccini resteranno senza parole a ogni angolo di strada. Se siete curiosi di sapere dove andare, proseguite nella lettura.

L’origine di quel nome famoso in tutto il mondo

C’è un libro, come rivelano da artedeiciompifirenze.it, che è il secondo più tradotto al mondo dopo la Bibbia, in quanto la storia è famosa ovunque. Il suo autore si chiamava Carlo Lorenzini e così in realtà potrebbe non dirvi nulla, essendo tra l’altro uno dei nomi più famosi a Firenze, come tutti quelli che finiscono con la finale “ini” e che portano all’interno di esso il nome “Lorenzo”. Eppure questo epico scrittore, in seguito utilizzò un nome d’arte che sarebbe diventato molto conosciuto e lo scelse proprio in onore dell’omonimo paese in provincia di Pisa, dove abitavano i suoi nonni.

Ecco perché nel vostro tour fiabesco di questa estate, saranno due le mete da aggiungere per riscoprire la bellezza di questa favola senza tempo dalle diverse versioni, celebre anche per l’interpretazione che Disney le diede negli anni 40. Questo succede perché l’autore non registrò mai i diritti d’autore per il suo libro, per permettere proprio a tutti i ragazzi del mondo di poterla leggere, senza limiti, rendendo omaggio a quel paesino a lui tanto caro, che gli suscitava sempre bei ricordi, parliamo precisamente di Collodi.

La città delle fiabe è in Toscana

Voi lo sapevate che la città delle fiabe si trova in Toscana e vi farà respirare magia a ogni angolo di quelle vie? Ebbene, come letto su artedeiciompifirenze.it, il fulcro della nostra storia, come avrete capito dall’indizio finale, riguarda la storia del burattino più famoso di sempre, che dopo tante bugie che gli facevano allungare il naso, riuscì, con quel gesto d’amore a diventare “un bambino vero”. Parliamo ovviamente di Pinocchio e del famoso scrittore Collodi.

Come vi dicevamo, nel vostro tour dovrete inserire due luoghi ben precisi se volete vivere questa favola famosa in tutto il mondo, in maniera approfondita. La prima è ovviamente, Collodi, per cui non potrete non visitare il “Parco di Pinocchio”, diventata un’attrattiva molto gettonata e il secondo comune invece è Sesto Fiorentino, i cui luoghi reali hanno ispirato la storia. Troverete infatti la falegnameria di Geppetto, la scuola di Pinocchio, la Casa della Fata e così via. Insomma dovrete soltanto tornare un po’ bambini questa estate per apprezzare quello che i più piccoli già ameranno.