Famoso come il BORGO DELLA MALIZIA è l’ennesima perla Toscana | Chi ci va da ingenuo, non sarà più lo stesso

Lascia perdere questo posto se non sei incline a cedere alle tentazioni: è chiamato da decenni “Il borgo della malizia”.

Non si tratta di Las Vegas e nemmeno una delle isole Baleari. Si trova nel bel mezzo della nostra splendida penisola.

Attenzione, non è il posto del peccato. Sarebbe un peccato solo non visitare questa località speciale, che ammalia chiunque decida di scoprire da vicino il suo fascino.

Se stai pensando a Ibiza, a Formentera, o magari a Mykonos oppure un’altra delle Cicladi sappi che sei fuori strada.

Scopri qual è il borgo della malizia e come fare a raggiungerlo. Non te ne pentirai, qui non esiste pentimento.

Borgo della malizia, l’autentico tesoro della Tuscia

Il borgo della malizia ha una storia antica e le prime tracce risalgono addirittura all’età del paleolitico. Viene perfino citato anche nell’Eneide di Publio Virgilio Marone. Vi sono tracce di tutte le epoche, da quella etrusca fino a quella moderna, passando per il Medioevo. Questo posto particolare può essere raggiunto solo via mare e rappresenta una destinazione amatissima, sia dagli italiani che dai turisti. Si tratta di un autentico gioiello della Tuscia, incastonato tra il mar Tirreno, e il canale di Corsica.

Il posto di cui parliamo fa parte del Parco Nazionale dell‘Arcipelago Toscano. Scopri dove si trova di preciso e come si chiama in verità questa località da sogno, soprannominata “borgo della malizia”. C’entra anche la storia di un conquistatore ma non è il Don Giovanni.

La bellezza italiana che ha stregato autori e registi

Il posto di cui parliamo è stato la location di un film speciale, intitolato “Quella età maliziosa”, pellicola del 1975 diretta da Silvio Amadio, che ha scelto come set per le riprese della sua opera cinematografica l’isola più nota e famosa di tutta la regione Toscana. Si tratta dell’Isola dell’Elba, proprio qui è stato girata la celebre pellicola con Gloria Guida.

L’Isola d’Elba è un gioiello del mar Tirreno ed è la terza isola più grande d’Italia. Oltre che per la bellezza dei paesaggi e le coste, per la limpidezza delle acque che la bagnano e per le attrazioni turistiche, l’Isola d’Elba è nota anche per la sua storia. Il passato del luogo infatti, è legato alla figura di Napoleone Bonaparte. Qui infatti, c’è ancora oggi un museo dedicato alle gesta del conquistatore francese, ovvero il Museo nazionale delle residenze napoleoniche nella Palazzina dei Mulini, a Porto Ferraio, dimora di Napoleone. Inoltre, è possibile visitare anche un’altra residenza dell’imperatore, la bellissima Villa San Martino.