In vigore l’ordinanza di Divieto di accensione Fuochi in tutta la Regione Toscana: sempre attivi i numeri verdi in caso di pericolo

Allerta massima per gli incendi: dal 21 giugno al 31 agosto, per chi accende fuochi, multe fino a 2.066 euro.

Con l’arrivo dell’estate aumenta in modo esponenziale il rischio di incendi boschivi. Le alte temperature, la prolungata siccità, il vento e la presenza di vegetazione secca creano condizioni estremamente favorevoli alla propagazione rapida delle fiamme, mettendo in serio pericolo l’ambiente, le persone e le abitazioni.

I roghi estivi causano ogni anno danni ingenti a boschi, coltivazioni, infrastrutture e spesso mettono a rischio la vita di cittadini e lavoratori impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Oltre all’impatto ambientale e agli elevati costi per la collettività, le conseguenze civili e penali per chi provoca incendi possono essere molto gravi, anche in caso di comportamenti superficiali, imprudenti o colposi. Chi accende un fuoco durante il periodo di divieto assoluto può incorrere in sanzioni amministrative fino a 2.066 euro, ma nei casi più gravi, soprattutto se le fiamme si estendono causando danni rilevanti a persone o cose, è possibile essere denunciati penalmente.

La legge italiana prevede pene severe per chi provoca incendi boschivi, sia dolosamente che per negligenza, con risarcimenti milionari, responsabilità civili pesanti e procedimenti giudiziari che possono portare, nei casi estremi, anche alla reclusione.

La misura decisa dalla Regione Toscana

Per questo motivo la Regione Toscana ha stabilito il divieto assoluto di accensione di fuochi all’aperto su tutto il territorio regionale da sabato 21 giugno a domenica 31 agosto 2025, salvo eventuali proroghe o modifiche in base all’andamento climatico.

Una misura necessaria per tutelare il patrimonio forestale, la sicurezza pubblica e per ridurre al minimo il rischio di incendi durante i mesi più critici dell’anno.

Numeri utili in caso di pericolo

Il Comune di Lucca, tramite la Protezione Civile, invita i cittadini a rispettare scrupolosamente le regole antincendio, ad adottare comportamenti responsabili e a vigilare sul proprio territorio, segnalando tempestivamente qualsiasi principio di incendio.

Per le segnalazioni, i numeri da contattare sono la Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Toscana al numero verde 800 425 425 e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al 115. La collaborazione attiva di tutti è fondamentale per evitare che un piccolo focolaio si trasformi in una tragedia ambientale di vaste proporzioni.