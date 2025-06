Meraviglia Casole d’Elsa: il borgo toscano incastonato tra le colline | Come raggiungerlo e cosa vedere

Un borgo etrusco tra le colline senesi, dove storia, natura e cultura si intrecciano in una esperienza toscana autentica.

Adagiato sul crinale delle colline senesi, Casole d’Elsa è un piccolo comune che conserva l’anima più profonda della Toscana: quella dei borghi vissuti, non costruiti per il turismo, ma radicati nel tempo e nella vita quotidiana dei suoi abitanti.

Qui, lo sguardo si perde tra paesaggi che sembrano dipinti, strade acciottolate ornate di fiori, caffè all’aperto e un’accoglienza genuina, fatta di volti e gesti sinceri.

Passeggiare nel centro storico significa immergersi in un dialogo costante fra passato e presente. Casole è conosciuta come il “paese degli artisti”. Laboratori di ceramisti, scultori, pittori e tessitori punteggiano il borgo come stazioni di un percorso creativo senza fine. Ogni bottega racconta una storia: Marta che reinventa la ceramica, Lucia con i suoi tessuti realizzati a telaio, Marianna e le sue creazioni in eco-printing.

Il Museo Civico è il cuore culturale della comunità. La sezione archeologica conserva importanti reperti etruschi, tra cui l’unicissima Testa Bargagli; quella artistica espone opere medievali e rinascimentali legate alla scuola senese.

Una mostra omaggio alla cultura giapponese

Fino a novembre 2025, il museo ospita anche una mostra-evento che omaggia la cultura giapponese. L’artista Toni Alfano propone un viaggio affascinante nel mondo delle geishe, con opere che fondono eleganza orientale e sensibilità contemporanea. È un’occasione rara per scoprire un punto di contatto estetico tra due mondi lontani, in un contesto intimo e raccolto.

Il borgo è anche un paradiso per chi ama la natura attiva. Sentieri e strade bianche attraversano colline, uliveti, vigneti e antichi tumuli etruschi. Si possono percorrere a piedi, in bici o con e-bike, per una scoperta lenta e profonda del paesaggio.

Buon cibo ed antichi giochi a Casole d’Elsa

A tavola, dominano i sapori autentici: ribollita, pappa al pomodoro, pici all’aglione, accompagnati da vino Terre di Casole DOC e dalla mela casolana, recuperata da un progetto dell’Università di Siena. Casole d’Elsa vive tutto l’anno grazie ai suoi eventi: il Palio delle Sette contrade, la rassegna “Casole Fiorita”, le serate musicali estive e il celebre presepe vivente, il più grande d’Italia, che trasforma il borgo in un vero teatro a cielo aperto.

Casole è facilmente raggiungibile in auto da Firenze (circa 1 ora) e da Siena (40 minuti), percorrendo la superstrada Firenze-Siena e proseguendo per Colle di Val d’Elsa.