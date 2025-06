Lavori in Piazza Umberto: in arrivo i ristori per le attività commerciali

Ben 100.000 euro di aiuti agli esercenti coinvolti dal cantiere, i cui lavori si concluderanno entro l’8 agosto.

Il Comune di Castelnuovo ha stanziato 100.000 euro di ristori per le attività commerciali colpite dai disagi causati dal cantiere in piazza Umberto I.

Si tratta di un primo intervento concreto per supportare i commercianti durante una fase di lavori considerata particolarmente delicata per il centro cittadino. L’obiettivo dell’amministrazione è anche quello di attivare un tavolo di concertazione per individuare ulteriori soluzioni e opportunità, sfruttando i bandi regionali disponibili.

L’investimento complessivo per la riqualificazione supera il milione di euro e si aggiunge ad altri progetti già avviati per valorizzare il centro storico. La priorità, adesso, è rispettare la nuova scadenza fissata per l’8 agosto, data entro la quale il cantiere in piazza dovrà essere completamente smantellato.

Una condizione non negoziabile per le attività del centro, che stanno organizzando la Settimana del Commercio, evento chiave per la ripresa del tessuto economico locale, previsto dall’11 al 23 agosto. Durante l’incontro in sala Suffredini, l’associazione Compriamo a Castelnuovo ha ribadito la necessità di rispettare i tempi.

Una sola richiesta: tempi e garanzie chiari

Dopo una lunga serie di promesse non mantenute, le attività commerciali pretendono garanzie chiare. I lavori su via Garibaldi, inizialmente previsti in questa fase, saranno rinviati a gennaio, accogliendo la richiesta degli operatori di posticipare l’intervento per evitare ulteriori disagi durante il periodo cruciale per le vendite estive.

La riunione ha visto la partecipazione di circa cinquanta attività, molte delle quali hanno espresso delusione e rabbia per i ritardi accumulati finora. I commercianti hanno evidenziato anche le difficoltà specifiche affrontate nei mesi di cantiere, con perdite di fatturato e criticità diverse a seconda del settore.

Una collaborazione necessaria

Nonostante il clima teso, l’associazione ha scelto di proseguire il dialogo con l’amministrazione per garantire il successo degli eventi estivi e ottenere un miglior coordinamento per i futuri interventi.

Restano forti le perplessità sul rispetto delle tempistiche, ma le attività sono pronte a collaborare a condizione che gli impegni siano finalmente rispettati. La priorità condivisa è tutelare il tessuto economico del centro storico, limitare ulteriori danni e pianificare con maggiore attenzione ogni fase successiva dei lavori, coinvolgendo da subito le attività presenti nella definizione delle modalità operative.