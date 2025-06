Castelnuovo: l’ufficio postale di piazza Bernardini chiude un mese per lavori

Dal 4 luglio al 5 agosto sarà operativo l’ufficio postale di Pieve Fosciana, raggiungibile dagli utenti tramite servizio navetta.

L’intervento avviato da Poste Italiane a Castelnuovo di Garfagnana rappresenta un passo importante per migliorare in modo concreto l’accessibilità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

L’ufficio del capoluogo, al termine dei lavori, sarà completamente rinnovato e reso più funzionale, tecnologico e capace di rispondere in modo adeguato alle esigenze della popolazione locale. Il progetto rientra in un piano di trasformazione nazionale che punta a potenziare le sedi nei territori, rendendole veri e propri punti di connessione fisica e digitale tra cittadini e Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di ridurre le distanze digitali e territoriali che ancora penalizzano molte aree del paese.

Tra le novità previste vi è anche la creazione di una rete di accesso pubblico per la ricarica dei veicoli elettrici nei pressi dell’ufficio postale o in altre aree strategiche del comune.

L’adeguamento e la trasformazione degli spazi saranno quindi funzionali allo sviluppo di nuovi servizi avanzati, con un’attenzione specifica alla sostenibilità ambientale e alla semplificazione dei rapporti tra cittadini e istituzioni pubbliche. Gli sportelli postali diventeranno centri multifunzionali e più moderni, capaci di ospitare servizi innovativi e digitali sempre più integrati con quelli già attivi a livello locale.

La chiusura di piazza Bernardini

L’ufficio postale di Castelnuovo resterà chiuso da venerdì 4 luglio fino a martedì 5 agosto compreso per consentire la realizzazione degli interventi di ammodernamento.

La riapertura è fissata per mercoledì 6 agosto alle ore 10:30. Durante la chiusura, gli utenti potranno recarsi all’ufficio postale di Pieve Fosciana, in via Europa 9.

L’ufficio postale di Pieve Fosciana

Per agevolare gli spostamenti sarà attivato un servizio navetta gratuito a chiamata, disponibile due volte a settimana, per chiunque ne farà richiesta. Presso l’ufficio di Pieve Fosciana sarà possibile effettuare tutte le operazioni abituali, inclusi il ritiro di pacchi e corrispondenza in giacenza.

La sede osserverà orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 19:05 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35. I lavori rientrano nel progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale, promosso dal Governo per colmare il divario digitale soprattutto nei piccoli centri e sostenuto con i fondi europei del Piano Next Generation EU, con l’obiettivo di favorire l’inclusione, la coesione sociale e lo sviluppo territoriale.