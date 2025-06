Festival 8Sassi: la festa delle attività in montagna accoglie cittadini e turisti il 5 e 6 luglio 2025

Al via la seconda edizione dell’evento organizzato dal CAI di Lucca, con arrampicate, escursioni, incontri, laboratori e spettacoli.

La sezione CAI di Lucca ha aperto le iscrizioni alla seconda edizione del Festival 8Sassi, in programma il 5 e 6 luglio 2025 nel borgo di Sassi, nel cuore delle Alpi Apuane.

Il festival celebra la montagna in tutte le sue forme e propone due giorni di attività che intrecciano sport, cultura, natura e socialità. Le otto aree operative del CAI di Lucca – escursionismo, alpinismo, arrampicata, sci alpinismo, speleologia, torrentismo, mountain bike e attività per bambini – saranno al centro del programma, con iniziative per ogni fascia di età.

Durante il weekend sarà possibile scoprire nuove discipline, incontrare atleti, guide ed esperti, partecipare a laboratori e momenti formativi oppure semplicemente vivere l’atmosfera del borgo, immersi nella bellezza delle Apuane.

Sabato 5 luglio alle 18:30 è atteso Alessandro Zeni, uno dei migliori interpreti dell’arrampicata su placca, che racconterà la sua esperienza e le sue imprese. La sera la piazza si trasformerà in una grande festa con il dj set delle Urban Pussy, tra musica degli anni ’70, ’80, ’90 e tanto divertimento.

Gli appuntamenti del Festival 8Sassi

Domenica 6 luglio sarà protagonista lo Street Boulder, con il borgo trasformato in una montagna urbana grazie agli istruttori del CAI e Black Flag Sasso. Nella stessa giornata si terrà anche un incontro sulla riattrezzatura delle falesie toscane, ossia la manutenzione e la messa in sicurezza di questa tipologia di pareti, attraverso la sostituzione di vecchi ancoraggi e la valorizzazione degli itinerari di arrampicata esistenti, a cura di Roberto Vigiani.

Sempre domenica, nel pomeriggio, sarà ospite Dacia Maraini, scrittrice di fama internazionale.

Le altre attività dell’evento

Il festival punta quest’anno sull’inclusione con attività di escursionismo adattato e, in particolare, con Montagnaterapia: un’esperienza di arrampicata rivolta ad atleti con diverse modalità di espressione e apprendimento, in collaborazione con Allegra Brigata – Special Olympics Team Lucca.

Prevista anche una attività sulla manutenzione dei sentieri a cura del CAI Lucca e CAI Barga. Non mancheranno il tour archeologico di Sassi, il gioco-avventura CAI senza frontiere, sessioni di yoga, qigong, slackline, acroyoga, pole dance, teleferica e arrampicata per bambini. Spazio anche al confronto ambientale con Apuane Libere.