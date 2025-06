Sfumata l’occasione di rilancio della Lucchese: lunedì road map per l’Eccellenza

Niente serie D per la squadra del capoluogo di provincia, ma il Comune ha comunque un piano strutturato di rilancio.

Un nuovo piano per garantire la continuità del calcio a Lucca verrà presentato lunedì 16 giugno alle ore 15 a Palazzo Orsetti.

L’amministrazione comunale sta lavorando per costituire una nuova società e presentare la richiesta di iscrizione in soprannumero al campionato di Eccellenza, con l’obiettivo di assicurare una ripartenza concreta, rapida e strutturata. Solo in una fase successiva si procederà alla selezione di un partner privato a cui affidare la gestione sportiva.

La priorità, adesso, è quella di non interrompere la storia calcistica della Lucchese e di dare risposte immediate alla città e ai tifosi, riducendo i tempi di inattività. Il Comune di Lucca ha espresso il proprio rammarico per l’esito negativo della trattativa appena sfumata, ma ha ribadito il massimo impegno per trovare soluzioni alternative in grado di salvaguardare la presenza della squadra nel panorama sportivo locale.

L’amministrazione è ben consapevole dell’importanza che la Lucchese riveste per la comunità cittadina e ha già avviato i passi necessari per garantire una prospettiva di rilancio.

Il fallimento della trattativa con Asacert

La trattativa con Asacert, che sembrava poter dare una svolta, si è infatti arenata. Nonostante l’impegno concreto e la disponibilità dimostrata dall’ente di certificazione per l’acquisizione del titolo sportivo, le condizioni per proseguire non si sono concretizzate.

Neppure il ruolo attivo del Comune, che ha tentato fino all’ultimo di facilitare un accordo fra le parti, è bastato per far decollare l’operazione. Fabrizio Capaccioli, amministratore delegato di Asacert, ha commentato con amarezza la conclusione della vicenda, ricordando di aver creduto sin dall’inizio nella possibilità di ridare forza a uno sport, a una squadra e a una città che merita soddisfazioni all’altezza della sua storia.

Grande rammarico, ma speranza per il futuro

Purtroppo, le condizioni per procedere non si sono realizzate, nonostante l’impegno concreto e totale di tutti.

Rimane il rammarico, ma anche la consapevolezza di aver agito con trasparenza e passione, nella speranza che il calcio lucchese possa comunque trovare presto una nuova strada.