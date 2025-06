Nei pressi di Arezzo nasce il BORGO DEI DESIDERI | Ci vai col partner e dopo un giorno scatta la proposta di matrimonio, è matematico

Nei pressi di Arezzo è nato il “borgo dei desideri”, un posto magico in cui ogni desiderio diventa realtà. Vacci e realizzerai i tuoi sogni.

Nel cuore della Toscana, non molto lontano dalla città di Arezzo, si trova un luogo che si potrebbe dire incantato, dove i desideri diventano realtà.

Un borgo che per i sognatori è una meta ideale, soprattutto durante la notte più magica di tutto l’anno, San Lorenzo.

Chi ha infatti un sogno nel cassetto e vuole godersi un momento avvolto da un’atmosfera suggestiva, non può che segnare questo nome e andare nel borgo dei desideri.

È nato da poco, ma riesce a regalare un’esperienza quasi da favola. Altro che al Genio della Lampada, i desideri si esprimono lì.

Il borgo che esaudisce i desideri più nascosti

Nella notte di San Lorenzo questo posto emana un’atmosfera quasi magica e diventa un punto di riferimento per i sognatori. Non solo permette loro di guardare le stelle, nella speranza che i loro desideri si avverino, ma gli consente anche di segnarli sulla carta, affinchè rimangano impressi.

In pratica chi si reca nel borgo dei desideri la notte di San Lorenzo, ha la possibilità di scrivere il suo sogno su un cartoncino e di unire i desideri di tutti in un unico grande raccoglitore. Il desiderio più significativo partecipa poi a una proclamazione nazionale.

I sognatori riuniti sotto un cielo stellato

Sebbene abbia conquistato tutti con la sua magica atmosfera, il borgo dei desideri si potrebbe definire una novità e non una tradizione, a differenza da ciò che appare. Un evento, che prende luogo a in un borgo della provincia di Arezzo, Castelfranco Piandiscò.

Lo scorso anno, come riporta la pagina del comune del borgo, l’evento si è svolto la notte di San Lorenzo e ha riunito tantissime persone e altrettanti desideri. Tuttavia non è stata ancora confermata l’edizione di quest’anno. Bisogna infatti attendere conferma. Ciò non toglie che si tratta di un momento quasi da favola, davvero magico.