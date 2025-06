BOOM DI TRADIMENTI, queste due città toscane diventano le capitali dell’INFEDELTA’ estiva | Occhio ad andarci col partner

Secondo la classifica sono due le città toscane considerate le capitali dell’Infedeltà. Ecco quali sono

L’estate è una delle stagioni più attese dell’anno, nonché la preferita di molti italiani. In questo periodo, le giornate si allungano, il sole la scalda la pelle e soprattutto è tempo di vacanze.

Ma l’arrivo della bella stagione oltre a momenti di svago e leggerezza porta con sé anche un senso di evasione che può tradursi, specialmente nelle coppie, in un desiderio di provare nuove emozioni.

E’ come se tornasse inspiegabilmente un senso di libertà e di voglia di recuperare il tempo perso per se stessi a cui si aggiunge la voglia di sperimentare momenti di divertimento.

A dirlo è stata proprio una dottoressa Marta Giuliani, esperta nel settore, psicologa, psicoterapeuta, sessuologa clinica e socia fondatrice della Società Italiana di Sessuologia e Psicologia, che ha affermato: “L’estate rappresenta uno spazio di evasione in cui ci si libera dallo stress della vita quotidiana”.

L’estate è libertà ma attenzione a queste due città

Secondo la Dott.ssa Giuliani, l’aumento della luce solare andrebbe ad aumentare anche la produzione degli ormoni del piacere e della serotonina, un antidepressivo naturale, dandoci la sensazione di essere più vitali e sensibili agli altri. Tutti questi elementi rappresentano un terreno fertile per rapporti extraconiugali, soprattutto se co-esistono livelli di insoddisfazione o di difficoltà pregresse nella coppia. “Durante le vacanze si ha la percezione di un tempo sospeso in cui ruoli e convenzioni si interrompono e questo facilita anche un certo senso di disinibizione e il desiderio di sperimentare giochi di seduzione”, aggiunge l’esperta.

E’ per questo motivo che conviene scegliere attentamente le mete per le proprie vacanze e soprattutto è bene tenere sempre gli occhi aperti o il rischio di infedeltà è molto alto, soprattutto in due note città. Scopriamo quali sono nel prossimo paragrafo.

Le due capitali dell’infedeltà

Una delle canzoni più di successo del panorama musicale italiana e cantante dalla grande Raffaella Carrà diceva: “Com’è bello far l’amore da Trieste in giù / L’importante è farlo sempre con chi hai voglia tu”, e a quanto pare non si sbagliava affatto. A confermarlo è proprio la classifica 2022 delle città turistiche a più alto tasso di tradimento estivo stilata da Ashley Madison, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca love affaire extraconiugali, che vede al primo posto del podio proprio il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, per poi continuare il tour dei rapporti oltre il limite della coppia in giro per la penisola italiana.

E’ curioso notare come al vertice delle città, ci sia Trieste. Chiaramente si tratta di una classifica stilata tre anni fa, probabilmente i dati saranno cambiati, ma, nel dubbio, è bene stare attenti se si va con il proprio partner.