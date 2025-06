Piscine, queste 9 sono le più BELLE della Toscana | Ci vai con moglie, figli e nipoti: costano una miseria

Ecco quali sono le 9 piscine più belle della Toscana dove potrai andarci da solo o con tutta la famiglia, a un prezzo esilarante.

La voglia di vacanza scorre sempre più nelle nostre vene, soprattutto perché i mesi clou sono arrivati e cioè luglio e agosto. In queste settimane ogni week end è quello giusto per prendere l’auto e partire verso nuove avventure.

Che sia per pochi giorni o per le settimane canoniche di vacanza, i cittadini non vedono l’ora di staccare la spina dal tram tram giornaliero. Non è sempre importante raggiungere mete costose e oltreoceano, visto che ci si può rilassare anche nel giardino di casa.

Alla fine quello che conta è abbandonare le abitudini: come impostare la sveglia, dover sempre guardare l’ora, fare sempre tutto di corsa, restare a lavorare per ore senza poter magari andare a divertirsi e così via.

Ecco perché oggi vogliamo indicarvi le 9 più belle piscine della Toscana dove i vacanzieri possono andarci con la famiglia o da soli, visto il prezzo abbordabile a tutti quanti.

Essere in vacanza senza lasciare il proprio domicilio

Riuscire a fare almeno un viaggio all’anno alla scoperta di mete italiane ma anche estere, sarebbe il sogno di molti, in quanto il poter viaggiare è una delle attività più belle che i cittadini possano fare. Ma ricordatevi che non è solo la meta a rendere più vera una vacanza, in quanto a volte, per riuscire veramente a riposare, basta anche solo andare nella regione vicina al mare, oppure uscire fuori in giardino, aprire l’ombrellone e mettersi a dormire sopra la sdraio.

È lo stato mentale che rende la vacanza indimenticabile, quello che abbiamo provato durante il nostro momento di relax. Per questo motivo, se quest’anno non potete partire né per mete lontane né vicine, per problemi lavorativi e/o economici, non disperate, createvi una vacanza su misura che vi renda felice. Per esempio, cercate la piscina del vostro comune e andateci tutte le mattine, approfittatene per dormire, guardarvi un film, leggere quel romanzo che avete sul comodino da mesi, andate a mangiare una pizza con gli amici, andate al cinema e così via. Se fate una ricerca approfondita, scoprirete come anche il vostro paese, nasconda attività interessanti da svolgere questa estate che non richiedono per forza l’uso del passaporto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Olivieri | Travel & Food Creator📍Firenze (@marzi_olly)

Le 9 piscine più belle della Toscana

Se abitate in Toscana e quest’anno non avete voglia di partire per una vacanza internazionale, sappiate che la vostra regione ha tutto quello che serve per potersi rilassare: dal mare, alle montagne, alle città storiche e così via. Ma se cercate l’ebrezza di indossare un costume e tuffarvi in acqua vicino casa, sappiate che ci sono 9 piscine da poter visitare.

Secondo quanto riportato da marzy_olly dal suo profilo Instagram, queste sarebbero le 9 piscine nel verde vicino a Firenze che secondo le dovreste visitare. Inizia dalla Gramasteda Tennis Club, seguita da Borgo Divino, Fantastic Garden, Relais Villa Olmo, Fattoria di Poggiopiano, Villa la Malva, Villa Ilangi, Villa Castiglione e la Piscina dei Renai. Come potete leggere dal post che vi abbiamo riportato, vengono descritti gli orari di apertura, i giorni disponibili e i prezzi che come potete notare risultano essere abbastanza abbordabili. Magari tra questi luoghi troverete la vostra piscina di riferimento per passare una vacanza ancora più strepitosa, non credete?