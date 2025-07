Bam Festival: appuntamento a Borgo a Mozzano con “Mai Dire Goku” per gli appassionati dei Cartoni Animati

Una serata da segnare sul calendario quella del prossimo sabato 5 luglio: la Cartoon Experience più grande d’Italia è in arrivo nella valle.

Preparatevi a un tuffo epico nel passato: sabato 5 luglio, il Bam Festival di Borgo a Mozzano si trasforma nel tempio della nostalgia con “Mai Dire Goku“, l’evento più amato da chi è cresciuto a pane e cartoni animati.

Se il tuo cuore batte ancora per Goku, Pikachu, Lupin e Sailor Moon, questo è il momento che aspettavi. Dopo aver fatto il botto in tutta Italia – da Milano a Roma, passando per Napoli e Bologna – il format arriva nella magica cornice della Valle del Serchio, pronto a far cantare e ballare tutti, dai nerd incalliti ai semplici curiosi.

“Mai Dire Goku” è molto più di un concerto: è una festa a tema, un karaoke collettivo, una bomba emotiva che ti fa tornare bambino nel giro di una sigla.

Sul palco si alternano tutte le opening più iconiche della nostra infanzia e adolescenza: da Dragon Ball a Pokémon, da Kiss Me Licia a Naruto, passando per One Piece, Rossana, Lupin, Sailor Moon, e chi più ne ha più ne metta.

Una esperienza immersiva, non solo per fan

Il pubblico canta a squarciagola, si emoziona, ride, si traveste… insomma, si lascia andare completamente. E sì, i cosplay sono i benvenuti, così come magliette vintage, accessori nerd o semplicemente tanta voglia di divertirsi.

Non serve però essere degli esperti per godersi la serata: banca anche solo aver visto qualche cartone da piccoli o avere voglia di fare una sana confusione sotto le stelle.

L’appuntamento del Bam Festival

Lo spirito è quello della condivisione, tra battaglie epiche, amori adolescenziali e sogni a occhi aperti. Ci si guarda attorno e si scopre che, in fondo, siamo tutti cresciuti con le stesse sigle nel cuore.

L’appuntamento fa parte del Bam Festival, che dal 4 al 27 luglio porterà a Borgo a Mozzano concerti, spettacoli e iniziative per tutte le età. Ma la serata del 5 luglio promette di essere quella più esplosiva. Tra musica, costumi e vibes da cartoon anni ’90 e 2000, la piazza si trasformerà in un vero e proprio party multigenerazionale.