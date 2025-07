Grotta del Vento: tutti gli eventi in programma ogni venerdì dall’11 luglio al 1° agosto 2025

Molte le iniziative previste per il sessantesimo anniversario dell’inizio dei lavori di valorizzazione della grotta delle Apuane.

Sessant’anni dopo l’inizio della sua valorizzazione turistica e scientifica, la Grotta del Vento celebra la propria storia con un programma estivo ricco di iniziative pensate per coinvolgere il pubblico a più livelli.

L’obiettivo è far conoscere non solo le meraviglie del mondo sotterraneo, ma anche lo spirito di avventura, la passione per la scoperta e l’attenzione scientifica che guidano da sempre il lavoro degli speleologi. Ogni venerdì, alle ore 19, i visitatori potranno partecipare a una visita guidata molto particolare: i riflettori dell’impianto elettrico verranno spenti e la grotta sarà esplorata alla luce delle sole torce personali (o degli smartphone).

Si tratta di un’esperienza immersiva, in cui l’ambiente naturale si rivela nella sua forma più autentica e misteriosa, tra silenzi profondi e suoni primordiali: il gocciolio dell’acqua, il sibilo dell’aria, il rumore sommesso di piccoli torrenti che scompaiono nel buio.

Uno speleologo guiderà il gruppo, rispondendo alle domande e stimolando la curiosità dei partecipanti, che potranno osservare liberamente i dettagli che più li colpiscono, senza seguire un percorso narrativo prestabilito. Il costo è di 10 euro a persona; prenotazione obbligatoria al numero 0583/722024 (tutti i giorni dalle 10 alle 19).

Tutti gli appuntamenti del venerdì

Alle 21:15, sempre il venerdì, si tengono incontri e conferenze a ingresso libero (prenotazione comunque consigliata).

L’11 luglio sarà protagonista Vittorio Verole-Bozzello, pioniere dell’esplorazione della grotta, con un racconto illustrato da immagini storiche. Il 18 luglio, lo speleologo e scrittore Massimo Goldoni guiderà una lettura animata fatta di racconti, idee e aneddoti. Il 1 agosto, tre protagonisti delle esplorazioni sul monte Tambura – Gianni Guidotti, Matteo Rivadossi e Marc Faverjon – racconteranno come sono stati scoperti, collegati e mappati oltre ottanta chilometri di gallerie sotterranee.

Per finire in bellezza, mangiando

Completa l’esperienza Assaggi al crepuscolo, cena a base di sapori tradizionali presso il ristorante ExtrAntrum, affacciato sul tramonto delle Alpi Apuane.

Un’occasione per unire natura, cultura e convivialità. Prenotazione obbligatoria al 3288554138. Un estate quindi, tra buio, scoperte e sapori: la Grotta del Vento ti aspetta ogni venerdì.