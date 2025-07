Famosa come il PARADISO DELLA TOSCANA, si tratta della meta più in voga per agosto | Sembra di essere in Honduras

E’ una delle mete più ambite di quest’estate, un vero e proprio paradiso in Toscana. Ecco dove si trova e tutti i dettagli

La Toscana, regione meravigliosa, offre tante proposte per un turismo che cerca bellezza naturalistica e culturale. Tra le mete più suggestive, c’è l’arcipelago Toscano, considerato uno dei più belli d’Italia.

Scegliere le isole dell’Arcipelago Toscano significa apprezzare la bellezza del mare cristallino, le spiagge dorate ma anche la natura con i suoi paesaggi unici e mozzafiato.

Formato da isole famose come l’Isola d’Elba, Capraia e l’isola del Giglio, è il luogo ideale per trascorrere le proprie vacanze in qualsiasi periodo dell’altro.

Tra l’altro i fattori storici hanno contribuito a rendere le isole ancora più note, soprattutto quelle più piccole. E’ proprio nel’arcipelago Toscano che si trova un vero e proprio paradiso naturale tutto da scoprire.

Un vero paradiso in Toscana

Situata, in provincia di Grosseto, troviamo la piccola ma incantevole Giannutri. E’ la più meridionale delle isole che compongono l’Arcipelago Toscano. Un lembo di terra posto nel mezzo del mar Tirreno, raggiungibile in traghetto da Porto Santo Stefano. Quasi completamente disabitata, se non per i circa 30 residenti che la abitano durante tutto l’anno. Giannutri è un’isola percorribile quasi interamente a piedi. Il centro abitato, conosciuto ormai con il nome Spalmatoio-Ischiaiola, si trova circa a metà dell’isola, sul versante est, ed è qui che attraccano i traghetti provenienti dalla terraferma. Purtroppo, o per fortuna secondo punti di vista opposti, buona parte dell’isola di Giannutri è protetta dall’ente che governa il parco nazionale dell’Arcipelago Toscano.

Per questo motivo non è possibile girarla liberamente, ed è visitabile soltanto usando una guida turistica autorizzata. Parte della costa è invece area protetta, ed è vietato l’accesso, sia via terra che in barca. In questa isola però ci sono due calette da non perdersi, liberamente accessibili senza limitazioni e dove ci si può fare liberamente il bagno, sono percorribili attraverso i tanti sentieri che ci sono sull’isola. Scopriamo i loro nomi nel prossimo paragrafo.

Due calette spettacolari da non perdersi

Una delle due calette, dir poco meravigliose, che si trova Giannutri è Cala dello Spalmatoio, L’acqua è cristallina e regala splendide sfumature di azzurro, ma essendo la più semplice da raggiungere e al contempo quella a fianco del centro abitato, è anche la più frequentata dell’isola.

L’altra bellissima caletta è Cala Maestra, che si trova sul lato opposto di cala Spalmatoio, raggiungibile a piedi attraverso un comodo sentiero lungo meno di un chilometro. Qui è possibile stendersi sulla piccola spiaggia di sabbia e ciottoli, mentre su un’estremità vi è una piattaforma in cemento dove stendersi al sole circondati da scogli.