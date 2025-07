Nota come la MALIBU della TOSCANA, si trova a due passi da Pisa | A luglio e ad agosto c’è ancora posto, prenota subito

Non devi arrivare fino in California da per respirare l’atmosfera delle grandi spiagge statunitensi: ora c’è la Malibù della Toscana.

Non perdere l’occasione di vivere una vacanza in stile USA ma rimanendo in Italia e senza sborsare migliaia di euro per un volo intercontinentale.

Nel cuore del Bel Paese c’è un posto amato dagli italiani ma anche dai turisti americani perché ricorda le baie californiane.

Adesso puoi godere dell’esperienza indimenticabile di una località speciale visitando la Malibù della Toscana.

Scopri dove si trova di preciso e come mai colpisce tutti coloro che decidono di visitarla.

La Malibù della Toscana sembra affacciata sull’oceano ma è qui in Italia

Chi ama i paesaggi sconfinati e le spiagge enormi che ha visto nei telefilm americani sogna di far visita agli Stati Uniti e soprattutto alle mete più blasonate della lunghissima costa che va da San Francisco a Los Angeles. Tra queste di certo c’è la mitica Malibù beach, nota per la presenza di tante celebrities ma soprattutto per le sue spiagge si sabbia dorata. Per fortuna però in Italia ci sono mete balneari altrettanto interessanti e non bisogna per forza arrivare fino alla California per poter godere di queste bellezze.

Addirittura nel cuore del Bel Paese c’è una località che non ha davvero nulla da invidiare alla famosa cittadina della contea di Città degli Angeli. Si trova nella meravigliosa regione che ospita città straordinarie, come Pisa e Firenze. Scopri perché viene definita la Malibù della Toscana e quali sono le caratteristiche che la rendono perfetta per una fuga all’insegna delle atmosfere USA.

la località dove respirare l’atmosfera tipica delle spiagge californiane

Il posto splendido di cui stiamo parlando è la bellissima Tirrenia, località in provincia di Pisa ricca di attrazioni turistiche che, fin dagli anni ’30, attraggono i visitatori di ogni parte del mondo. Si affaccia sul mar Ligure e vanta bellissime spiagge di sabbia fine. Tirrenia è immersa nella pineta ligure e, a differenza di altri rinomati borghi di mare della regione, come Portofino, o le Cinque Terre, qui c’è un‘ampia baia, lunga più di 5 chilometri costellata da beach club e locali e, come si legge anche su Wikipedia, ricca di strutture ricettive e servizi balneari.

Tirrenia infatti, grazie al particolare paesaggio, alle acque limpide e alla vivace vita notturna rappresenta una meta molto ambita per le vacanze estive. Ci sono perfino le dune nell’Oasi di Tirrenia! Insomma, chi ama il mare ed è attratto dalle mete esotiche, dovrebbe vedere Tirrenia con i propri occhi, almeno una volta nella vita.