Scoperte le SEYCHELLES della Toscana | 10 sentieri che stanno facendo impazzire il web: trekking, cascate e paradisi nascosti

La Toscana è ricca di sentieri con cascate incantevoli che offrono un’esperienza unica ai visatori.

Quando si pensa alla Toscana, spesso la prima cosa che viene in mente sono le città d’arte come Firenze, Siena e Pisa.

In realtà, la Toscana possiede anche un altro volto meno conosciuto ma altrettanto affascinante fatto di verde incontaminato, boschi fitti, montagne e sentieri che conducono a cascate spettacolari.

E’ un tratto della Toscana che merita di essere scoperto pian piano, seguendo il rumore dell’acqua che cade e lasciandosi guidare dalla natura.

Le cascate sono una delle meraviglie più autentiche del paesaggio toscano e hanno un fascino tutto loro: appaiono tra le rocce o si aprono in piccoli specchi d’acqua dove immergersi nei giorni più caldi.

La magia delle cascate in Toscana

Oltre il semplice trekking camminare per i sentieri della Toscana vuol dire attraversare borghi medievali, mulini abbandonati e soprattutto rivivere la storia di una regione che ha saputo conservare intatto il proprio legame con la terra.

Spesso si parte da piccoli paesi immersi nel silenzio, si attraversano boschi ombrosi e si arriva a vere e proprie oasi naturali. Ecco perchè conviene visitare i sentieri più popolari in Toscana, devi veri e propri paradisi da non perdersi. Nel prossimo paragrafo proponiamo i 10 più noti.

I dieci sentieri più popolari della Toscana

Di seguito elenchiamo i sentieri più popolari della Toscana. Al primo posto troviamo la Cascata del Diborrato – Colle Val d’Elsa via Sentierelsa. Qui è possibile fare un’escursione molto bella, adatta a tutta la famiglia. Il percorso parte dal parcheggio fluviale Elsa e segue il fiume Elsa che raggiunge la bellissima cascata. Il sentiero è abbastanza facile e senza pendenza durante tutto il percorso, anche se la difficoltà può aumentare dopo una giornata di pioggia. Al secondo posto vi è Via Francigena, Tappa 92: San Gimignano – Monteriggioni. Questa rappresenta una delle tappe più belle della Via Francigena. Usciti da S. Gimignano, dopo un tratto in saliscendi, arriviamo in prossimità di una delle tappe dell’itinerario Sigerico, ad oggi non ancora localizzata con esattezza: Molino d’Aiano.

Proseguendo con la classifica al terzo posto troviamo Monte Penna – Cascate di Candalla via Metato. Si tratta di un piacevole percorso in un fitto bosco nella Valle della Candalla. La partenza del sentiero è a Metato presso il Cimitero di Metato e si svolge sulla Via Alpe di Cima. Dopo pochi chilometri, il percorso raggiunge il Monte Penna (497m). Queste bellissime cascate sono un paradiso della natura custodito nella Valle del Rio Lombricese dove è possibile rinfrescarsi dal caldo dell’estate. A quelli elencati, si aggiungono: Anello Cascate di Candalla – Casoli via Pastificio Bertagna; Monte Capanne nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano; I Cipressi di San Quirico d’Orcia; Le Mura Storiche di Lucca; Lungo l’Acquedotto Mediceo; Bosco delle Fate a La Verna; Sentiero dei Pittori nel Mugello.