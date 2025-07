Rinnovo commissioni e sottocommissioni elettorali: c’è tempo fino all’11 luglio per le candidature

La proroga riguarda la commissione della Provincia di Lucca e le sottocommissioni di Capannori, Viareggio, Castelnuovo e Pietrasanta.

La Provincia di Lucca ha prorogato fino alle ore 12 dell’11 luglio 2025 il termine per presentare le candidature al rinnovo delle Commissioni elettorali circondariali, organi fondamentali per garantire il corretto svolgimento delle elezioni nei vari territori della provincia.

Le commissioni coinvolte sono: quella di Lucca (competente per Capannori, Altopascio, Montecarlo e Porcari), quella di Viareggio, quella di Castelnuovo di Garfagnana e quella di Pietrasanta. Ogni Commissione è presieduta dal Prefetto (o da un suo delegato) e composta da otto membri: quattro effettivi e quattro supplenti.

Due di questi (uno effettivo e uno supplente) sono nominati direttamente dal Prefetto tra i dipendenti dello Stato. Gli altri sei (tre effettivi e tre supplenti) sono invece designati dal Consiglio provinciale, che può scegliere tra i cittadini elettori residenti nei Comuni della Provincia.

Per candidarsi è sufficiente possedere almeno la licenza media inferiore e non far parte dell’amministrazione comunale: vale a dire non ricoprire incarichi politici né essere dipendenti dei Comuni interessati.

Un’opportunità aperta a tutti i cittadini

L’incarico non richiede alcuna appartenenza a partiti né particolari competenze tecniche: si tratta di un’opportunità aperta a tutti i cittadini, a condizione che siano affidabili, imparziali e disponibili a dedicare un po’ del proprio tempo al bene pubblico.

Le Commissioni elettorali si occupano infatti di attività molto pratiche ma decisive: revisionano le liste degli elettori, affiancano gli uffici comunali nella preparazione delle votazioni, verificano il corretto funzionamento dei seggi e la regolarità delle operazioni. È un lavoro spesso poco conosciuto, ma essenziale per garantire correttezza, trasparenza e regole uguali per tutti.

Come candidarsi

I membri restano in carica fino all’insediamento delle nuove Commissioni. Candidarsi rappresenta dunque un’occasione concreta per contribuire alla vita pubblica, senza bisogno di ruoli politici o esposizione mediatica.

È un impegno civico che valorizza la partecipazione e il senso di responsabilità verso la propria comunità. Tutti i dettagli del bando, comprese le modalità di invio e i moduli necessari, sono disponibili sul sito ufficiale della Provincia di Lucca, nella sezione “Avvisi, bandi e gare“.