Elezioni regionali: Alleanza Verdi e Sinistra porterà una propria lista

Quattro lucchesi di Sinistra Italiana a dare supporto: Francesco Cecchetti, Valeria Giglioli, Tiziano Nicoletti e Valentina Pieroni.

Alleanza Verdi e Sinistra sarà presente alle prossime elezioni regionali con una propria lista e un programma articolato in quattro assi fondamentali.

La proposta nasce da un lungo lavoro di confronto con gli iscritti, simpatizzanti e realtà civiche, culminato nella definizione di un documento programmatico di 47 pagine, elaborato nell’ambito del tavolo per “La Toscana di domani“, avviato a Capannori con la partecipazione dei segretari regionali di PD, M5S, Verdi e di forze sociali come CGIL, Legambiente e ARCI.

Dalla provincia di Lucca arriveranno quattro candidati, scelti per la loro esperienza istituzionale e il radicamento nei territori: Francesco Cecchetti, ex assessore a Capannori, Valeria Giglioli, già in giunta a Lucca e oggi impegnata nell’integrazione socio-sanitaria alla ASL, Tiziano Nicoletti, avvocato viareggino ed ex consigliere, e Valentina Pieroni, avvocatessa e consigliera a Camaiore.

I temi centrali del programma sono l’ambiente, i servizi pubblici, il lavoro e il sociale. Si ribadisce l’opposizione al progetto degli assi viari, considerato inutile e dannoso, e si chiede la riunificazione dell’ambito idrico provinciale sotto un unico gestore pubblico, con l’uscita dei comuni della Piana dall’attuale configurazione.

I punti del programma di Alleanza Verdi e Sinistra

Forte anche la critica alla multiutility e all’ipotesi di quotazione in borsa dell’acqua.

Sul fronte del lavoro, Alleanza Verdi e Sinistra sostiene l’introduzione di un reddito minimo garantito e un salario minimo di almeno 9 euro l’ora. in ambito sociale, si punta a rafforzare la sanità pubblica, garantire l’accesso ai servizi e ai sostegni, e promuovere diritti come quello alla casa, alla cooperazione internazionale e alla pace.

Un progetto politico ampio ma coerente

I candidati rivendicano la necessità di una sinistra che non si limiti a dinamiche interne ma si apra alle esperienze civiche.

Un’alleanza ampia, con PD e M5S, resta l’obiettivo, ma senza rinunciare alla coerenza. Come afferma Cecchetti, il dialogo è aperto, anche su posizioni divergenti come gli assi viari, ma con la volontà di portare in Regione battaglie chiare, radicate nei territori e nei valori costituzionali.